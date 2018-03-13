Медкарти для для вступу в школу та дитсадок скасували

З 13 березня набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я, який скасовує низку форм первинної облікової документації, зокрема медична карта дитини для вступу до школи та дитячого садка тепер не потрібна.

Українські медики щорічно заповнювали до 1 млн медкарт дитини (026/у). Цей документ на вісім сторінок А4 заповнювався від руки і зберігався в школах і дитсадках, - повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

У МОЗ підкреслили, що зберігання персональних медичних даних у навчальних закладах суперечить законодавству, оскільки вони не мають ліцензії на медичну практику. Всі дані про дитину повинні зберігатися у лікаря, якого обрали її батьки, підписавши відповідну декларацію.

"З 13 березня для вступу у школу або дитячий садок медична карта дитини є непотрібною. Її форма є недійсною, від батьків не мають права її вимагати", - йдеться в повідомленні.

Також планується зміна порядку проведення медогляду дітей під час вступу в навчальні заклади, про які повідомлять пізніше.

Нагадаємо, в.о. глави МОЗ Уляна Супрун каже, що обсяг фінансування сфери охорони здоров'я буде збільшено до 2020 року до 85 мільярдів гривень.

