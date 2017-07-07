M.E.Doc заявляє про усунення проблем після кібератаки

Розробник повідомляє, що оновлене програмне забезпечення не містить вірусів

M.E.Doc заявила про усунення проблем з програмою після атаки вірусу Petya та відновлення роботи сайту.

Про це повідомляється на сайті me-doc.com.ua.

"Програма M.E.Doc працює. Можна реєструвати податкові накладні та подавати звіти. Рекомендована версія до використання 10.01.188", – йдеться в повідомленні.

При цьому розробник гарантує, що оновлене програмне забезпечення не містить вірусів.

"Наразі ми рекомендуємо використовувати версію 10.01.188. В підтвердження того надаємо скріншоти висновку сканування дистрибутиву програми "M.E.Doc" версії 10.01.188", – зауважується на сайті розробника.



Фото: me-doc.com.ua

Нагадаємо, 27 червня комп'ютерний вірус-вимагач атакував українські банки, державні та приватні підприємства, медіа, державні відомства.

У кіберполіції заявили, що вірус Ransom: Win32 / Petya поширювався за допомогою бухгалтерського програмного забезпечення M.E.Doc, розробленого в Україні. У Microsoft підтвердили цю версію.