Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

M.E.Doc заявляє про усунення проблем після кібератаки

Розробник повідомляє, що оновлене програмне забезпечення не містить вірусів
M.E.Doc заявила про усунення проблем з програмою після атаки вірусу Petya та відновлення роботи сайту.
M.E.Doc заявляє про усунення проблем після кібератаки Фото:hromadske.ua

Про це повідомляється на сайті me-doc.com.ua.

"Програма M.E.Doc працює. Можна реєструвати податкові накладні та подавати звіти. Рекомендована версія до використання 10.01.188", – йдеться в повідомленні.

При цьому розробник гарантує, що оновлене програмне забезпечення не містить вірусів.

"Наразі ми рекомендуємо використовувати версію 10.01.188. В підтвердження того надаємо скріншоти висновку сканування дистрибутиву програми "M.E.Doc" версії 10.01.188", – зауважується на сайті розробника.


Фото: me-doc.com.ua

Нагадаємо, 27 червня комп'ютерний вірус-вимагач атакував українські банки, державні та приватні підприємства, медіа, державні відомства. 

У кіберполіції заявили, що вірус Ransom: Win32 / Petya поширювався за допомогою бухгалтерського програмного забезпечення M.E.Doc, розробленого в Україні. У Microsoft підтвердили цю версію.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 07 2017 15:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.