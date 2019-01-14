Медведчук і Лукашенко обговорили ситуацію на Донбасі
"Це непорозуміння (інакше не назвеш) треба закінчувати. Братні республіки, народи... Робимо нашим ворогам і суперникам подарунок своїми руками", - заявив Лукашенко, повідомляють на сайті президента Білорусі.
Йому важливо почути позицію Медведчука з багатьох питань, зазначив він.
"Для мене це важливо не тільки тому, що я особисто вболіваю за те, що там відбувається, але й тому, що це наша рідна Україна. Я і служив, багато разів бував там, та й не приховую, що мої давні корені сягають десь туди, між Черніговом і Києвом, - підкреслив Лукашенко. - Ще основою всього є і наші відносини з Україною. І на початку цього конфлікту, за нашими даними, а ми чітко вели облік, до 150 тис. осіб хлинув потік з України. І ми надали їм рівні умови і права з нашими білорусами. Хоча тоді було непросто. Але, слава богу, все обійшлося. Хтось назад повернувся, хтось їздить туди-сюди, а хтось влаштувався, живе і працює тут як наші близькі, рідні люди. Є і негативні фактори подій, які там відбуваються. Я про це публічно завжди говорю ", - заявив він.
Президент Білорусі також зазначив, що знає про позицію Медведчука в питанні нормалізації ситуації між Росією і Україною.
"Ви маєте інформацію і про політику, цю внутрішню політичну кухню, яка зараз розгортається. З погляду нашої подальшої поведінки - Білорусі - нам дуже важлива ваша інформація. Ви повинні мене якось зорієнтувати в цій ситуації", - сказав Лукашенко.
Медведчук, зі свого боку, подякував президенту Білорусі за можливість зустрічі і теплі слова про Україну.
"Дійсно, сьогодні наша країна переживає багато проблем. І я тут хочу відзначити вашу особисту роль і роль Білорусі в мирному врегулюванні в Донбасі. Білорусь надала переговорний майданчик, були підписані відомі у всьому світі Мінські угоди. Не дивлячись на те, що вони, на превеликий жаль, не виконуються, це єдина угода, яка існує як план мирного врегулювання в Донбасі. І всі сторони розуміють те, що мир можливий тільки на умовах, підписаних у Мінську", - сказав політик.
З 2014 року бере участь у переговорному процесі, а тому часто буває в Мінську, додав він.
Нагадаємо, кум президента Росії Володимира Путіна, лідер організації "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук літав у Росію, щоб домовиться про звільнення українських моряків. За словами російського президента, це питання можна буде вирішувати тільки після завершення кримінальної справи.
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