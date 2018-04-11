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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Медведчук став головою політради партії Рабіновича

Таке рішення було прийнято у неділю під час першого етапу позачергового з'їзду
Кум президента РФ, лідер руху "Український вибір" Віктор Медведчук обраний головою політради партії "За життя".
Медведчук став головою політради партії Рабіновича Фото: zagittya.com.ua

"Обрано новий склад політради політичної партії "За життя", за результатами одноголосного голосування на з'їзді головою нової політради партії "За життя" обрано Віктора Медведчука, котрий також виступив на з'їзді і виклав позицію партії щодо найактуальніших поточних питань", - повідомляє прес-служба партії.

Наприкінці липня 2018 року Медведчук повідомив про рішення приєднатися до партії "За життя" Вадима Рабіновича і очолити напрямок щодо "відновленню миру" з Росією.

Нагадаємо, лідер руху "Український вибір", кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук не вважає Росію агресором щодо України.

 
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04 11 2018 17:56
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