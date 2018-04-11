Медведчук став головою політради партії Рабіновича

Таке рішення було прийнято у неділю під час першого етапу позачергового з'їзду

Кум президента РФ, лідер руху "Український вибір" Віктор Медведчук обраний головою політради партії "За життя".

"Обрано новий склад політради політичної партії "За життя", за результатами одноголосного голосування на з'їзді головою нової політради партії "За життя" обрано Віктора Медведчука, котрий також виступив на з'їзді і виклав позицію партії щодо найактуальніших поточних питань", - повідомляє прес-служба партії.

Наприкінці липня 2018 року Медведчук повідомив про рішення приєднатися до партії "За життя" Вадима Рабіновича і очолити напрямок щодо "відновленню миру" з Росією.

Нагадаємо, лідер руху "Український вибір", кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук не вважає Росію агресором щодо України.