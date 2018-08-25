Медведчук відхрестився від будь-яких стосунків з Коломойським і Тимошенко

Лідер "Українського вибору" Віктор Медведчук заявив, що не веде жодних політичних перемовин ані з бізнесменом Ігорем Коломойським, ані з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко.

"Немає ніякого зближення, тому що з паном Коломойським у мене розмова була тільки раз у 2014 році, коли його призначали головою Дніпропетровської області. Після цього я з ним контактів не підтримую. А політичних тим більше. Нічого спільного у нас політично не було, немає і бути не може", – сказав Медведчук в ефірі "112 Україна".

"Я не знаю, які стосунки у Коломойського з Тимошенко. У мене відносин з Тимошенко немає. Буде він підтримувати її чи ні – я знаю, що в інтерв'ю Коломойського, яке було кілька місяців тому, він сказав, що буде підтримувати Тимошенко на посаду президента, якщо я не помиляюся... У нього, напевно, є для цього підстави. Йому Бог суддя. У мене політичних домовленостей з Коломойським бути не може. Чому? Це наше питання з Коломойським", – сказав він.

Медведчук також прокоментував скандал, який розгорівся довкола його дружини Оксани Марченко після того, як вона погодилася взяти участь у проекті "Танці з зірками" на телеканалі "1+1", яким володіє Ігор Коломойський.

"Щодо скандалу, то я був проти того проекту, в якому вона (Оксана Марченко, – ред.) братиме участь. По-перше, специфічний канал, я розумів, що могло бути щось подібне, що й сталося. Але, з іншого боку, їй протягом двох років пропонували цю участь. Вона приймала рішення сама, і я її підтримую. Ні вона, ні я не відреагували на ці скандали. І коментарі не давали, і давати не будемо. Я сказав: Оксано, у тебе є шанс продемонструвати свої здібності, і я в тебе вірю. Найкращою відповіддю тим, хто виступає проти, будуть твоя участь і результат. Я вірю не тільки в неї, але і в її перемогу", – зазначив він.

Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" провели розслідування, згідно з яким новий власник телеканалу "112 Україна" Едуард Катц є підставною особою, яка діє в інтересах Віктора Медведчука.