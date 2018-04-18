Медведчук: Я не вважаю Росію агресором, - ВІДЕО

Представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України, лідер організації "Український вибір" Віктор Медведчук не вважає Росію агресором.

"Якщо говорити про Росію як про агресора, тоді потрібно поставити хрест на Мінських угодах... Росії спочатку відводилася роль країни, яка може вплинути на неконтрольовані території, на невизнані республіки", - заявив Медведчук в інтерв'ю DW, відповідаючи на питання журналістки Жанни Немцовой про те, хто насправді винен у початку збройного конфлікту на Донбасі.



Фото: DW

"Конфлікт, який почався в кінці березня - початку квітня (2014 року, - ред.) - це конфлікт між людьми, які перебували на Донбасі і які не погодилися з приходом нової влади та її політики... Це протистояння громадян однієї частини країни по відношенню до інших", - заявив Медведчук.

На уточнююче запитання, чи можна вважати цей конфлікт "громадянською війною", Медведчук відповів негативно.

Дане інтерв'ю, поширене 18 квітня, було взято ще 6 квітня.

Нагадаємо, що генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що в ГПУ є запитання до діяльності "Українського вибору" Віктора Медведчука, як центру антиукраїнської пропаганди.

Водночас, у політичному русі заявили, що розцінюють як провокацію і маніпуляцію спробу пов'язати справу "Савченко-Рубана" з їхнім лідером Віктором Медведчуком.