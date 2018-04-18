Медведчук: Я не вважаю Росію агресором, - ВІДЕО
"Якщо говорити про Росію як про агресора, тоді потрібно поставити хрест на Мінських угодах... Росії спочатку відводилася роль країни, яка може вплинути на неконтрольовані території, на невизнані республіки", - заявив Медведчук в інтерв'ю DW, відповідаючи на питання журналістки Жанни Немцовой про те, хто насправді винен у початку збройного конфлікту на Донбасі.
Фото: DW
"Конфлікт, який почався в кінці березня - початку квітня (2014 року, - ред.) - це конфлікт між людьми, які перебували на Донбасі і які не погодилися з приходом нової влади та її політики... Це протистояння громадян однієї частини країни по відношенню до інших", - заявив Медведчук.
На уточнююче запитання, чи можна вважати цей конфлікт "громадянською війною", Медведчук відповів негативно.
Дане інтерв'ю, поширене 18 квітня, було взято ще 6 квітня.
Нагадаємо, що генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що в ГПУ є запитання до діяльності "Українського вибору" Віктора Медведчука, як центру антиукраїнської пропаганди.
Водночас, у політичному русі заявили, що розцінюють як провокацію і маніпуляцію спробу пов'язати справу "Савченко-Рубана" з їхнім лідером Віктором Медведчуком.
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