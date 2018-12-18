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Медведчук зажадав у суді, щоб його не називали "виродком" і "катом"

Кум Путіна подав до суду на депутата Ганну Гопко
Голова політради партії "За життя", кум російського президента Віктор Медведчук подав до суду на депутата Верховної Ради Ганну Гопко через пост, в якому вона його називає "виродком системи, яка знищила Стуса".
Медведчук зажадав у суді, щоб його не називали "виродком" і "катом" Фото: facebook.com/MEDVEDCHUKVV

Медведчуку не сподобався пост, де Гопко пише: "... у річницю смерті Василя Стуса ми нагадаємо про його ката, який тут, в Україні, веде бізнес, купує канали, рветься до влади. Адже Медведчук - виродок системи, яка знищила Стуса, а тепер уособлює сили реваншу, щоб знищити Україну", інформує LB.ua.

У позовній заяві сказано, що це твердження надумане і безпідставне і "не тільки принижує честь, гідність і ділову репутацію позивача, а й є наклепницьким".

Справу буде слухати Печерський районний суд Києва.

Медведчук був адвокатом Василя Стуса в суді всупереч його волі і підтримав звинувачення. У результаті поета засудили до 10 років ув'язнення 1980 року. 1985 року Стус помер у таборі у віці 47 років.

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18 12 2018 13:23
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