Медведчук зажадав у суді, щоб його не називали "виродком" і "катом"
Медведчуку не сподобався пост, де Гопко пише: "... у річницю смерті Василя Стуса ми нагадаємо про його ката, який тут, в Україні, веде бізнес, купує канали, рветься до влади. Адже Медведчук - виродок системи, яка знищила Стуса, а тепер уособлює сили реваншу, щоб знищити Україну", інформує LB.ua.
У позовній заяві сказано, що це твердження надумане і безпідставне і "не тільки принижує честь, гідність і ділову репутацію позивача, а й є наклепницьким".
Справу буде слухати Печерський районний суд Києва.
Медведчук був адвокатом Василя Стуса в суді всупереч його волі і підтримав звинувачення. У результаті поета засудили до 10 років ув'язнення 1980 року. 1985 року Стус помер у таборі у віці 47 років.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."