Медведчук звинуватив Денісову у зриві переговорів щодо Сенцова
"Я не знаю, хто веде сьогодні переговори щодо Сенцова, мною вони велися кілька місяців тому. І були різні варіанти, які були предметом обговорення. Те, що відбувається сьогодні - я бачу, що ці переговори не ведуться... Було прохання президента України такі переговори проводити - і я їх проводив. Минулого року і цього", - розповів Медведчук в інтерв'ю каналу "112 Україна".
За його словами, зараз у переговорах "зроблена зупинка".
"Чому? Тому що почалися розборки між уповноваженими з прав людини - Денісової і Москалькової. Я не вважаю правильним те, як поводиться пані Денісова. Вона поводиться не як уповноважений з прав людини, а як політик. Її дії необачні...", - зазначив Медведчук.
Він висловив думку, що "будь-який тиск на РФ і керівництво Росії є контрпродуктивним".
"Звернення і вимоги через міжнародні організації до РФ, на жаль, навряд чи вплинуть. Треба вести переговори з РФ, треба пропонувати когось натомість, кого Україна може звільнити, щоб звільнити тих, чиєї свободи ми бажаємо, і тих, хто сьогодні перебуває в умовах утримання під вартою в РФ", - вважає кум президента Росії Володимира Путіна.
При цьому, відповідаючи на запитання ведучого, чи повернеться Сенцов додому, Медведчук відповів: "Звичайно, приїде".
Нагадаємо, за останньою інформацією, Сенцов переживає 3-ю кризу, і його здоров'я в критичному стані.
Раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що він схуд на 30 кг. Почалися проблеми з серцем, нирками і печінкою.
За прогнозами лікарів, 4-а криза, яка характеризується відмовою органів, може початися в будь-який момент.
Водночас у РФ стверджують, що Сенцов активний, читає книги, дивиться телевізор тощо.
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