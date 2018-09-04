Медведєв доручив розробити відповідь на санкції США

Він підкреслив, що п'ятничні санкції щодо Росії - це "ще один прояв протекціоністської політики"

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив уряду розробити заходи у відповідь на адресу США через запровадження нових санкцій, зазначивши, що під удар можуть потрапити чинні торгові угоди і процедури.

"Я просив би присутніх, а також, природно, міністрів відомств виробити конкретні пропозиції, яку конкретно підтримку тут можна було б надати компаніям. Ну і пропрацювати питання про ефективні заходи Росії у відповідь", - сказав Медведєв, відкриваючи нараду з віце-прем'єрами в понеділок, повідомляє російський "Інтерфакс".

Він підкреслив, що п'ятничні санкції щодо Росії - це "ще один прояв протекціоністської політики, тільки завуальований в під санкційну обкладинку".

"Ці рішення, безумовно, є неприйнятними. Ми їх вважаємо нелегітимними, оскільки вони взагалі перебувають поза площиною міжнародного права. І, звичайно, залишаємо за собою право на дії у відповідь, включаючи діючі торговельні угоди і процедури", - підсумував Медведєв.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.

У понеділок, 9 квітня, компанія United Company Rusal російського олігарха Олега Дерипаски, який потрапив під санкції США, розмістила на Гонконгській фондовій біржі повідомлення про те, що компанія може оголосити технічний дефолт.