Медведєв: надії на покращення відносин з адміністрацією Трампа прийшов кінець

Санкційний режим проти Росії буде зберігатися десятиліттями

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що надії на покращення відносин з адміністрацією президента США Дональда Трампа прийшов кінець.

Так він прокоментував підписання президентом США Дональдом Трампом додаткових санкцій проти РФ.

"Підписання президентом США нового санкційного закону проти Росії створює кілька наслідків. По-перше, надії на покращення наших відносин з новою американською адміністрацією - кінець. По-друге, Росії оголошено повноцінну торгову війну. По-третє, адміністрація Трампа продемонструвала повне безсилля, найпринизливішим чином передавши виконавчі повноваження Конгресу. Це змінює розклад сил у політичних колах США", - заявив він на своїй сторінці в Facebook.

Медведєв припускає, що санкційний режим проти Росії буде зберігатися десятиліттями, "якщо не станеться якесь диво".

"Відносини між РФ і США будуть вкрай напруженими незалежно від складу Конгресу або особи президента. Чекають тривалі з'ясування стосунків у міжнародних органах і судах. Подальше посилення міжнародної напруженості. Відмова від вирішення найважливіших міжнародних проблем", - прогнозує російський прем'єр.

Також він вважає, що для "несистемного гравця" Трампа новий закон загрожує відстороненням від влади.

Нагадаємо, що Дональд Трамп підписав закон, що передбачає введення нових санкцій проти Росії.

Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".

Згідно з документом, Вашингтон підтримує офіційний Київ у відновленні суверенітету і територіальної цілісності, засуджує і протидіє спробам Кремля дестабілізувати ситуацію в Україні, не визнає анексію Криму і продовжує протидіяти реалізації проекту Північний потік-2.