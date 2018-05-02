Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Медведєв назвав відмову МОК запросити на Олімпіаду "виправданих" спортсменів з Росії ганебним рішенням

На його думку, мета рішення – "заподіяти політичну шкоду" Росії
Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що Міжнародний олімпійський комітет ухвалив "ганебне рішення", коли відмовився запрошувати 15 "виправданих" спортсменів і тренерів з Росії на зимові Олімпійські ігри у Південній Кореї.
Медведєв назвав відмову МОК запросити на Олімпіаду "виправданих" спортсменів з Росії ганебним рішенням Дмитро Мєдвєдєв Фото: flickr.com

"Комісія МОК прийняла ганебне рішення. Несправедливе і неправове. Аморальне і політизоване. Не допустивши наших спортсменів, які були відновлені в правах спортивним судом, створеним спеціально для вирішення подібних спірних ситуацій, комісія "розтоптала" і Олімпійську хартію, і елементарні принципи права. Провина не доведена – невинуватий", – написав Медведєв у Facebook.

На його думку, мета рішення – "заподіяти політичну шкоду" Росії.

Як відомо, 5 лютого Міжнародний олімпійський комітет заявив, що не запросить 13 спортсменів і 2 тренерів з числа 28 росіян, яким раніше Спортивний арбітраж зняв довічну заборону на участь у змаганнях у справі про зловживання допінгом. У МОК зазначили, що "додаткова інформація включає дані з фармацевтичних баз, сліди заборонених речовин, докази щодо маніпулювання показниками стероїдів та іншу таємну інформацію, надану Всесвітньою антидопінговою агенцією".

Спортивний арбітражний суд 1 лютого скасував пожиттєву дискваліфікацію 28 російських спортсменів через "недостатність" доказів того, що вони отримали вигоду від системи допінгу на зимових іграх 2014 року, які проводила Росія. В Росії повідомили, що хочуть відправити 15 зі згаданих 28 спортсменів на зимові Олімпійські ігри 2018 року до Південної Кореї.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 02 2018 19:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Паралімпійський чемпіон Віктор Дідух: Не кожен може стати чемпіоном, але кожен може спробувати

Паралімпійський чемпіон Віктор Дідух: Не кожен може стати чемпіоном, але кожен може спробувати

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.