Медведєв назвав відмову МОК запросити на Олімпіаду "виправданих" спортсменів з Росії ганебним рішенням
"Комісія МОК прийняла ганебне рішення. Несправедливе і неправове. Аморальне і політизоване. Не допустивши наших спортсменів, які були відновлені в правах спортивним судом, створеним спеціально для вирішення подібних спірних ситуацій, комісія "розтоптала" і Олімпійську хартію, і елементарні принципи права. Провина не доведена – невинуватий", – написав Медведєв у Facebook.
На його думку, мета рішення – "заподіяти політичну шкоду" Росії.
Як відомо, 5 лютого Міжнародний олімпійський комітет заявив, що не запросить 13 спортсменів і 2 тренерів з числа 28 росіян, яким раніше Спортивний арбітраж зняв довічну заборону на участь у змаганнях у справі про зловживання допінгом. У МОК зазначили, що "додаткова інформація включає дані з фармацевтичних баз, сліди заборонених речовин, докази щодо маніпулювання показниками стероїдів та іншу таємну інформацію, надану Всесвітньою антидопінговою агенцією".
Спортивний арбітражний суд 1 лютого скасував пожиттєву дискваліфікацію 28 російських спортсменів через "недостатність" доказів того, що вони отримали вигоду від системи допінгу на зимових іграх 2014 року, які проводила Росія. В Росії повідомили, що хочуть відправити 15 зі згаданих 28 спортсменів на зимові Олімпійські ігри 2018 року до Південної Кореї.
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