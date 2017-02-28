Медведєв закликав готуватися "невизначено довго" жити під санкціями
Таку думку він висловив в інтерв'ю телеканалу "Россия 1".
"З приводу санкцій я вже неодноразово висловлювався: ми повинні приготуватися до того, що будемо жити в умовах санкцій невизначено довго", - сказав він, пише ТАСС.
"Подивіться, що роблять наші друзі за океаном і в Європі! Вони ці санкції увічнюють, вони їх кодифікують, вони вносять масу законів, крім всяких виконавчих указів, які (екс-президент США Барак) Обама наприймав, вони намагаються прийняти закони, які ці санкції зроблять постійними на зразок поправки Джексона Веніка або ще крутіше", - пояснив Медведєв.
У зв'язку з цим, на думку прем'єра, Росії не варто чекати швидкого скасування санкцій.
"У цьому сенсі нам розраховувати на їхню якусь милість не доводиться", - вважає він.
"Так нам це і не потрібно, тому що ми і в умовах санкцій, як це показав досвід останніх двох років, можемо розвиватися і розвиватися непогано", - переконаний Медведєв.
Нагадаємо, що президент Петро Порошенко наполягає на необхідності збереження санкцій, накладений на Росію, доки Росія не піде з Донбасу та Криму.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану