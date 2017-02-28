Медведєв закликав готуватися "невизначено довго" жити під санкціями

Прем'єр-міністр Дмитро Медведєв вважає, що росіяни повинні бути готові до того, що антиросійські санкції США і країн ЄС можуть тривати невизначено довго.

Таку думку він висловив в інтерв'ю телеканалу "Россия 1".

"З приводу санкцій я вже неодноразово висловлювався: ми повинні приготуватися до того, що будемо жити в умовах санкцій невизначено довго", - сказав він, пише ТАСС.

"Подивіться, що роблять наші друзі за океаном і в Європі! Вони ці санкції увічнюють, вони їх кодифікують, вони вносять масу законів, крім всяких виконавчих указів, які (екс-президент США Барак) Обама наприймав, вони намагаються прийняти закони, які ці санкції зроблять постійними на зразок поправки Джексона Веніка або ще крутіше", - пояснив Медведєв.

У зв'язку з цим, на думку прем'єра, Росії не варто чекати швидкого скасування санкцій.

"У цьому сенсі нам розраховувати на їхню якусь милість не доводиться", - вважає він.

"Так нам це і не потрібно, тому що ми і в умовах санкцій, як це показав досвід останніх двох років, можемо розвиватися і розвиватися непогано", - переконаний Медведєв.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко наполягає на необхідності збереження санкцій, накладений на Росію, доки Росія не піде з Донбасу та Криму.