ЗДОРОВ'Я НОВИНИУкраїна отримала від Японії понад два мільйони доларів на закупівлю медичного обладнання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Медичне обладнання за кошти уряду Японії закупить Україна
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"Україна та Японія підписали угоду про надання уряду України гранту непроєктного типу на закупівлю критично важливого обладнання для наших лікарень. На рахунок МОЗ уже перераховано 300 мільйонів японських єн (понад 2 мільйони доларів США), які найближчим часом будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання та матеріалів", – ідеться у повідомленні.
За словами заступника міністра охорони здоров'я Олексія Яременка, понад дев'ять місяців повномасштабної війни світ гуртується навколо України та її потреб. російські окупанти не лише прицільно руйнують наші медичні заклади, а й викрадають численне обладнання та витратні матеріали.
"Разом із міжнародними партнерами ми працюємо над тим, аби забезпечити лікарні на деокуповнаих територіях критично важливим обладнанням, яке рятуватиме найцінніше – життя наших пацієнтів", – зазначив він.
За словами Яременка, за грант від уряду Японії Україна планує суттєво покращити матеріально-технічну базу медзакладів. Зокрема буде закуплене важливе обладнання та супутні матеріали, а також проведене навчання медиків.
У МОЗ нагадали, що з початку війни Японія вже надала потужну підтримку медичній системі України. Навесні від японської компанії Fujifilm надійшли ультрапортативні рентгенівські системи, завдяки яким здійснюється своєчасний скринінг на туберкульоз у внутрішньо переміщених українських пацієнтів. Обладнання покращило доступ до сучасної діагностики легеневих захворювань, у тому числі виявлення туберкульозу.
Також напередодні, у 2014 та 2015 роках, уряд Японії надавав Україні гранти непроєктного типу на закупівлю спеціального обладнання для медзакладів та дослідницьких установ.
Як повідомляв Укрінформ, у квітні уряди України та Японії підписали угоду, яка передбачає надання гранту для закупівлі спеціального обладнання для українських лікарень на суму 2,61 млн доларів.
Читайте також: Японія допоможе відновити енергетичну інфраструктуру України
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 11 2022 16:04 МЕДІА
- ФОТО USAID виділило для підтримки охорони здоров’я в Україні ще $1,8 мільйона – ВООЗ
- ФОТО Південна Корея розробляє нанотехнологічне татуювання як пристрій для моніторингу здоров’я
- ФОТО У Львові вперше провели трансплантацію стовбурових клітин
- Найкошмарніший варіант COVID, який долає імунітет, вже тут. Однак є і хороша новина - The Daily Beast
- Українські біженці можуть залишатися в готелях Болгарії до 31 жовтня
СТАТТІ