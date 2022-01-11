RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Медичне обладнання за кошти уряду Японії закупить Україна

Україна отримала від Японії понад два мільйони доларів на закупівлю медичного обладнання.
Медичне обладнання за кошти уряду Японії закупить Україна Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
 
"Україна та Японія підписали угоду про надання уряду України гранту непроєктного типу на закупівлю критично важливого обладнання для наших лікарень. На рахунок МОЗ уже перераховано 300 мільйонів японських єн (понад 2 мільйони доларів США), які найближчим часом будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання та матеріалів", – ідеться у повідомленні.
 
За словами заступника міністра охорони здоров'я Олексія Яременка, понад дев'ять місяців повномасштабної війни світ гуртується навколо України та її потреб. російські окупанти не лише прицільно руйнують наші медичні заклади, а й викрадають численне обладнання та витратні матеріали.
 
"Разом із міжнародними партнерами ми працюємо над тим, аби забезпечити лікарні на деокуповнаих територіях критично важливим обладнанням, яке рятуватиме найцінніше – життя наших пацієнтів", – зазначив він.
 
За словами Яременка, за грант від уряду Японії Україна планує суттєво покращити матеріально-технічну базу медзакладів. Зокрема буде закуплене важливе обладнання та супутні матеріали, а також проведене навчання медиків.
 
У МОЗ нагадали, що з початку війни Японія вже надала потужну підтримку медичній системі України. Навесні від японської компанії Fujifilm надійшли ультрапортативні рентгенівські системи, завдяки яким здійснюється своєчасний скринінг на туберкульоз у внутрішньо переміщених українських пацієнтів. Обладнання покращило доступ до сучасної діагностики легеневих захворювань, у тому числі виявлення туберкульозу.
 
Також напередодні, у 2014 та 2015 роках, уряд Японії надавав Україні гранти непроєктного типу на закупівлю спеціального обладнання для медзакладів та дослідницьких установ.
 
Як повідомляв Укрінформ, у квітні уряди України та Японії підписали угоду, яка передбачає надання гранту для закупівлі спеціального обладнання для українських лікарень на суму 2,61 млн доларів.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 11 2022 16:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Найкошмарніший варіант COVID, який долає імунітет, вже тут. Однак є і хороша новина - The Daily Beast

Найкошмарніший варіант COVID, який долає імунітет, вже тут. Однак є і хороша новина - The Daily Beast

Скасувати заборону на куріння в громадських місцях намагалися кілька "слуг народу". 5 країн, які би покарали їх найсуворішим чином

Скасувати заборону на куріння в громадських місцях намагалися кілька "слуг народу". 5 країн, які би покарали їх найсуворішим чином

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом

Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом

Кажуть, що нервові клітини не відновлюються, але науковцям вдалося

Кажуть, що нервові клітини не відновлюються, але науковцям вдалося

У центрі нашої голови відкрили невідомий досі орган

У центрі нашої голови відкрили невідомий досі орган1

У Бразилії учасник випробувань "оксфордської" вакцини від COVID-19 помер від ускладнень COVID-19

У Бразилії учасник випробувань "оксфордської" вакцини від COVID-19 помер від ускладнень COVID-19

Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку

Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Арт - терапія

Арт - терапія

Чому так важливо медитувати?

Чому так важливо медитувати?

Як вриватись у життя після ізоляції

Як вриватись у життя після ізоляції

Як уникнути скандал під час карантину

Як уникнути скандал під час карантину

Як подолати коронавірусну тривогу

Як подолати коронавірусну тривогу

Дві тисячі медиків інфіковані коронавірусом. Чому медична система не може захистити своїх?

Дві тисячі медиків інфіковані коронавірусом. Чому медична система не може захистити своїх?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.