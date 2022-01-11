Медичне обладнання за кошти уряду Японії закупить Україна

Україна отримала від Японії понад два мільйони доларів на закупівлю медичного обладнання.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Україна та Японія підписали угоду про надання уряду України гранту непроєктного типу на закупівлю критично важливого обладнання для наших лікарень. На рахунок МОЗ уже перераховано 300 мільйонів японських єн (понад 2 мільйони доларів США), які найближчим часом будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання та матеріалів", – ідеться у повідомленні.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Олексія Яременка, понад дев'ять місяців повномасштабної війни світ гуртується навколо України та її потреб. російські окупанти не лише прицільно руйнують наші медичні заклади, а й викрадають численне обладнання та витратні матеріали.

"Разом із міжнародними партнерами ми працюємо над тим, аби забезпечити лікарні на деокуповнаих територіях критично важливим обладнанням, яке рятуватиме найцінніше – життя наших пацієнтів", – зазначив він.

За словами Яременка, за грант від уряду Японії Україна планує суттєво покращити матеріально-технічну базу медзакладів. Зокрема буде закуплене важливе обладнання та супутні матеріали, а також проведене навчання медиків.

У МОЗ нагадали, що з початку війни Японія вже надала потужну підтримку медичній системі України. Навесні від японської компанії Fujifilm надійшли ультрапортативні рентгенівські системи, завдяки яким здійснюється своєчасний скринінг на туберкульоз у внутрішньо переміщених українських пацієнтів. Обладнання покращило доступ до сучасної діагностики легеневих захворювань, у тому числі виявлення туберкульозу.

Також напередодні, у 2014 та 2015 роках, уряд Японії надавав Україні гранти непроєктного типу на закупівлю спеціального обладнання для медзакладів та дослідницьких установ.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні уряди України та Японії підписали угоду, яка передбачає надання гранту для закупівлі спеціального обладнання для українських лікарень на суму 2,61 млн доларів.