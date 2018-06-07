Медикам швидкої після виклику в Бердянську знадобилася швидка

Медикам, які прибули на виклик у Бердянську, знадобилася медична допомога.

Як повідомляє місцеве видання "061" з посиланням на голову Незалежної профспілки лікарів "швидкої допомоги" Анатолія Сидоренка, медики отруїлися хімічними випарами.

"Рятувальники встановили, що в будинку труїли тарганів... Інцидент стався сьогодні вранці. Бригада "швидкої допомоги" отримала виклик про те, що чоловікові стало погано, після того, як він постояв у під'їзді власного будинку. Прибулі медики після перебування в будинку самі відчули нездужання. Згодом з'ясувалося, що в будинку невідомою речовиною труїли тарганів. Причину виявили прибулі на місце рятувальники ДСНС", – зазначає видання.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік обстріляв медиків, які приїхали на виклик його дружини.

Держпродспоживслужба назвала причину отруєння дітей в оздоровчому таборі "Славутич".