Медикам швидкої після виклику в Бердянську знадобилася швидка
Як повідомляє місцеве видання "061" з посиланням на голову Незалежної профспілки лікарів "швидкої допомоги" Анатолія Сидоренка, медики отруїлися хімічними випарами.
"Рятувальники встановили, що в будинку труїли тарганів... Інцидент стався сьогодні вранці. Бригада "швидкої допомоги" отримала виклик про те, що чоловікові стало погано, після того, як він постояв у під'їзді власного будинку. Прибулі медики після перебування в будинку самі відчули нездужання. Згодом з'ясувалося, що в будинку невідомою речовиною труїли тарганів. Причину виявили прибулі на місце рятувальники ДСНС", – зазначає видання.
Нагадаємо, на Харківщині чоловік обстріляв медиків, які приїхали на виклик його дружини.
Держпродспоживслужба назвала причину отруєння дітей в оздоровчому таборі "Славутич".
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