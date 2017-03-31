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Меджліс кримських татар подав скаргу до ЄСПЛ за дискримінацію з боку Росії

Задокументовано 18 насильницьких зникнень кримських татар в окупованому Криму, вони не розслідувані
29 березня Меджліс кримськотатарського народу подав скаргу до Європейського суду з прав людини.
Меджліс кримських татар подав скаргу до ЄСПЛ за дискримінацію з боку Росії Фото: apostrophe

Скарга була подана в зв'язку з тим, що російська влада включила Меджліс в список екстремістських організацій і заборонила його діяльність, - повідомляється на сайті правозахисного центру "Меморіал", який представляє інтереси Меджлісу в ЄСПЛ.

У скарзі до ЄСПЛ Меджліс вказав, що такі дії влади РФ порушують статтю 11 (свобода зібрань та об'єднань) Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. Також наголошується, що членів організації переслідують в зв'язку з їх політичною позицією, що є порушенням статті 18 (межі використання обмежень щодо прав).

Меджліс також поскаржився, що російські суди не визнають його статусу як представницького органу корінного кримського народу, тим самим порушуючи статтю 14 (заборона дискримінації).

Члени Меджлісу також стверджують, що були позбавлені права на справедливий судовий розгляд і що вони не могли припустити, що їх діяльність стане порушувати анти-екстремістське законодавство.

На розгляді ЄСПЛ перебуває близько трьох тисяч окремих скарг, що мають відношення до подій в анексованому Криму і на Сході України.

29 вересня 2016 року Верховний суд РФ остаточно визнав законною заборону діяльності Меджлісу кримських татар на території Росії і в анексованому Криму як "екстремістської" організації.

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму, біля Верховного суду в Сімферополі, спецназівці Федеральної служби безпеки (ФСБ) затримали кримського татарина Беляла Адилова.

Зазначимо, громадська організація "Крим SOS" фіксує 43 випадки насильницьких зникнень людей на півострові за три роки з моменту його окупації.

За даними ООН, російські окупанти в Криму вдаються до тортур ув'язнених для отримання зізнань та незаконно втручаються в роботу адвокатів, які захищають права людини.

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31 03 2017 08:23
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