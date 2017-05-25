Мега-контракт по зв'язку для ЗСУ має намір отримати адвокат кримінального авторитета Авербух, - Чорновол

Вчора на засіданні комітету нацбезпеки стало відомо про те, що агентом ізраїльської фірми, яка претендує отримати військовий контракт з цим є Вадим Авербух

Народний депутат Тетяна Чорновіл повідомила про те, що величезний держконтракт намагається отримати людина з сумнівною репутацією.

Про це у своєму блозі пише нардеп Тетяна Чорновол.

За словами Чорновіл Вадим Авербух відомий, як особистий адвокат "кримінального авторитета світового рівня, світила збройної мафії" - Семена Могилевича, інформує "Цензор.нет".

"Не зрозуміло, як так сталося, що шановна ізраїльська всесвітньо компанія "Ельба" поклалася на агентські послуги такої сумнівної особистості. Пояснення, тут очевидно наступне: Вадим Авербух він же Гордон Зєеві був засновником відомої компанії Eural TG, яка кілька років, ще при Кучмі поставляла в Україну туркменський газ, і угода з якою підписував особисто Юрій Бойко, як керівник "Нафтогазу". А потім все це при Ющенку трансформувалося у відоме "РосУкрЕнерго" Фірташа-Газпрома, що пограбувала Україну на мільярди доларів. Бенефіціаром офшору засновникам "РосУкрЕнерго" в даний час також значився Гордон Зеєв (Вадим Авербух)", - пише Чорновол.

Чорновіл повідомила, що раніше фаворитом у боротьбі за отримання великого контракту на забезпечення зв'язком в Україні була турецька кампанія Асельсан. В результаті у ізраїльтян відпало бажання боротися за контракт, опускати ціну. "Ельба" зупинилася на ціні, що на 25-30% була вищою турецького. Ізраїлю стало просто не цікаво.

"Авербух, що запропонував "Ельбіту" свої агентські послуги під тим соусом, що у нього в Україні все схвачено, і він зможе підписати контракт з ЗСУ на умовах вигідних ізраїльській компанії. Плюс, Авербух, аргументував, що у нього схоплено інформаційний простір в Україні. І дійсно, сюжети, які дискредитують турецького постачальника вже заполонили Інтер. Однак з часів "РосУкрЕнерго" ситуація в Україні змінилася. Тому даремно, шановна ізраїльська компанія "Ельба" себе дискредитувала - довірившись такій сумнівній особистості, за якою тягнеться шлейф зв'язків із збройовим бароном Могилевичем, з клієнтом американського ФБР - Фірташем, а також з російським ФСБ", - пише Чорновол.

Нагадаємо, що 24 травня, в комітеті Верховної Ради пройшло відкрите засідання комітету з питань національної безпеки і оборони, основною темою якого стане обговорення стратегічного питання - коли українська армія отримає сучасну систему військового зв'язку, якого виробника і скільки це коштуватиме країні.