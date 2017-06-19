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Механізм деокупації Криму наразі перебуває на стадії створення українськими дипломатами, - МЗС

Інструменти для такого механізму є на різних міжнародних майданчиках
Українські дипломати працюють над створенням міжнародного механізму з деокупації Криму.
Механізм деокупації Криму наразі перебуває на стадії створення українськими дипломатами, - МЗС

Про це повідомив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макєєв, передає "Крим.Реалії".

"Механізм деокупації Криму ми будуємо завдяки наявним інструментам на різних міжнародних майданчиках. Ви пам'ятаєте, минулого року була дуже потужна резолюція Генасамблеї ООН щодо ситуації в галузі прав людини. Ця тема просувається на майданчику Ради Європи. Ми прагнемо до того, щоб такий механізм був створений, хоча, звичайно, сьогодні у всіх на вустах переговори в Нормандському і Мінському форматах для того, щоб зупинити криваву війну, яку веде Росія на Донбасі", – сказав Макєєв в ефірі "Радіо Свобода".

Він також зазначив, що санкції залишаються найбільш ефективним з наявних в українських партнерів інструментів тиску на Росію

"Санкційна політика поряд з політикою ізоляції та міжнародного політичного тиску є тими невійськовими інструментами, які повинні змусити Росію припинити агресію проти України", – сказав Макєєв.

Цього року представник України при Євросоюзі Микола Точицький заявляв, що настав час розробити і запустити міжнародний переговорний механізм для деокупації Криму.

Нагадаємо, що Рада ЄС продовжила до 23 червня наступного року санкції проти окупованого Криму і Севастополя.

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19 06 2017 22:26
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