Мексика не буде платити за стіну на кордоні з США, - МЗС країни

Заява МЗС стало відповіддю на твіт Трампа, в якому він не дуже схвально висловився про мексиканця

Уряд Мексики не має наміру виділяти кошти на будівництво стіни на кордоні з США згідно з пропозицією американського президента Дональда Трампа.

Таку заяву зробило у неділю міністерство закордонних справ цієї країни, повідомляє CNN.

"Як завжди підкреслювала уряд Мексики, наша країна ні за яких обставин не буде платити за будівництво стіни або іншого фізичного бар'єру на території США вздовж мексиканського кордону. Така позиція - не стратегія Мексики з переговорів, вона відповідає принципу суверенності і національної гідності", - йдеться в повідомленні.

Така заява стала відповіддю на твіт Трамп, який він опублікував у неділю вранці, назвавши в ньому Мексику "країною з одним з найвищих рівнів злочинності" і ще раз нагадавши про необхідність зведення стіни.

Стіна на кордоні з Мексикою була одним з ключових передвиборних обіцянок Трампа. В ході кампанії він стверджував, що вмовить саму Мексику оплатити будівництво, однак мексиканська влада дуже чітко дала зрозуміти, що не виділить на стіну ні цента.

Трамп уже кілька разів змінював свою оцінку вартості проекту. Одна з озвучених ним сум - 10 млрд дол.

Зазначимо, Сполучені Штати Америки мають намір побудувати не лише міцну і високу стіну на кордоні з Мексикою, але й таку, що виглядатиме естетично.

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Нагадаємо, 25 січня Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою та посилення міграційної політики. При цьому президент США продовжує наполягати, що вартість стіни сплатить Мексика.