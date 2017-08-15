Нардеп Мельничук влаштував стрілянину на Троєщині, - ОНОВЛЕНО
"Автівка заблокована, чомусь випало скло і спустилися колеса. Поліція охороняє. Стріляли бойовими", - повідомляє видання dtp.kiev.ua.
Водночас Українська правда повідомляє, що Мельничук стріляв у повітря, щоб заспокоїти тих, хто оточив його авто.
Фото: dtp.kiev.ua
За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працює СБУ і прокуратура.
Оновлення: Речниця київської поліції Оксана Блищик в коментарі Українській правді повідомила, що конфілкт відбувся на вулиці Сабурова.
"Коли під'їхав автомобіль, люди, які перебували надворі, розбили вікно, пробили шини, людина, яка була в автомобілі, вийшла і вистрелила в повітря. Ніхто не постраждав", - розповіла вона.
У той же час Блищик уточнила, що людина, яка застосувала зброю, перебувала в машині, але вона не є нардним депутатом.
Нагадаємо, під Білою Церковою на Київщині невідомі із травматичної зброї обстріляли автомобіль голови ГО "Авто-Євро-Сила" Олега Ярошевича.
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