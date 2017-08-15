Нардеп Мельничук влаштував стрілянину на Троєщині, - ОНОВЛЕНО

"Автівка заблокована, чомусь випало скло і спустилися колеса. Поліція охороняє. Стріляли бойовими", - повідомляє видання dtp.kiev.ua.

Водночас Українська правда повідомляє, що Мельничук стріляв у повітря, щоб заспокоїти тих, хто оточив його авто.

Фото: dtp.kiev.ua

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працює СБУ і прокуратура.

Оновлення: Речниця київської поліції Оксана Блищик в коментарі Українській правді повідомила, що конфілкт відбувся на вулиці Сабурова.

"Коли під'їхав автомобіль, люди, які перебували надворі, розбили вікно, пробили шини, людина, яка була в автомобілі, вийшла і вистрелила в повітря. Ніхто не постраждав", - розповіла вона.

У той же час Блищик уточнила, що людина, яка застосувала зброю, перебувала в машині, але вона не є нардним депутатом.

Нагадаємо, під Білою Церковою на Київщині невідомі із травматичної зброї обстріляли автомобіль голови ГО "Авто-Євро-Сила" Олега Ярошевича.