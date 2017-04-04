Меморандум з МВФ передбачає ухвалення пенсійної реформи до травня і набрання чинності з січня 2018 року

В опублікованих документах МВФ сказано, що середній ефективний вік виходу на пенсію в Україні становить 58,5 років для чоловіків і 55,9 року для жінок.

Україна повинна ухвалити пенсійну реформу до кінця квітня 2017 року. Про це йдеться в опублікованому тексті меморандуму з МВФ.

Набрати чинності пенсійна реформа повинна з 1 січня 2018 року.

Згідно з даними, викладеним у документі, пенсійна реформа включатиме в себе новий перелік варіантів виходу на пенсію з широким діапазоном пенсійного віку. Очікується, що людина, яка виходить на пенсію, буде сама вибирати терміни і умови виходу на пенсію, що залежатиме від загального трудового стажу.

Також реформа повинна передбачати додаткові пенсійні виплати. Такий захід, як очікується, стимулюватиме тривалість зайнятості та більш пізній вихід на пенсію.

Крім того, реформа сприятиме довгостроковій економії не менш ніж 3% ВВП.

В опублікованих документах МВФ сказано , що середній ефективний вік виходу на пенсію в Україні становить 58,5 років для чоловіків і 55,9 року для жінок.

Зазначимо, що раніше українські чиновники заявляли, що в меморандумі немає "ані слова про підвищення пенсійного віку". Зокрема, про це говорив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

До цього віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що питання підвищення пенсійного віку знято з переговорів з Міжнародним валютним фондом з підготовки нової редакції Меморандуму про співпрацю за програмою EFF.

Нагадаємо, Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні одного мільярда доларів. Відтак, Україна планує до кінця 2017 року отримати ще три транші.