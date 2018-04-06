Меморіальну дошку декомунізованому Жукову розбили у Харкові

3 червня пошкодили меморіальну дошку радянському маршалу Георгію Жукову на фасаді школи, що на вулиці Семінарській.

На місце події виїжджали патрульні поліціянти та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.

"Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Новобаварського відділу поліції. Перевірка триває", - підсумували у поліції Харківської області.



Фото: hk.npu.gov.ua

Нагадаємо, що у ніч на 6 травня в Харкові активісти намагалися знести бюст маршала СРСР Георгія Жукова.

Також, мер міста заявив, що "буде уважно стежити за тим, щоб боягузливим нічним вандалам нічого більше не вдалося зруйнувати в нашому улюбленому Харкові".