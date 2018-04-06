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Меморіальну дошку декомунізованому Жукову розбили у Харкові

Поліція встановлює особи невідомих
3 червня пошкодили меморіальну дошку радянському маршалу Георгію Жукову на фасаді школи, що на вулиці Семінарській.
Меморіальну дошку декомунізованому Жукову розбили у Харкові Фото: hk.npu.gov.ua

На місце події виїжджали патрульні поліціянти та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.

"Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Новобаварського відділу поліції. Перевірка триває", - підсумували у поліції Харківської області.


Фото: hk.npu.gov.ua

Нагадаємо, що у ніч на 6 травня в Харкові активісти намагалися знести бюст маршала СРСР Георгія Жукова.

Також, мер міста заявив, що "буде уважно стежити за тим, щоб боягузливим нічним вандалам нічого більше не вдалося зруйнувати в нашому улюбленому Харкові".

 
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04 06 2018 12:25
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