CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ3 червня пошкодили меморіальну дошку радянському маршалу Георгію Жукову на фасаді школи, що на вулиці Семінарській.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Меморіальну дошку декомунізованому Жукову розбили у Харкові
Поліція встановлює особи невідомих
Фото: hk.npu.gov.ua
На місце події виїжджали патрульні поліціянти та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.
"Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Новобаварського відділу поліції. Перевірка триває", - підсумували у поліції Харківської області.
Фото: hk.npu.gov.ua
Нагадаємо, що у ніч на 6 травня в Харкові активісти намагалися знести бюст маршала СРСР Георгія Жукова.
Також, мер міста заявив, що "буде уважно стежити за тим, щоб боягузливим нічним вандалам нічого більше не вдалося зруйнувати в нашому улюбленому Харкові".
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