Менеджмент "Нафтогазу" отримав ще не всю премію
"За транзитним контрактом Нафтогаз виграв близько 4,7 млрд доларів. Це на додачу до рахунків на 56 млрд доларів, які ми завдяки результату арбітражу спустили в шредер", - повідомляє прес-служба НАК.
Як зазначили у НАК, премії у травні були виплачені за вже отриману частину виграшу. Арбітри зарахували понад 2 млрд доларів компенсації в рахунок оплати газу, який Україна вже отримали від Газпрому. Саме ця сума відображена у звітності за 2017 рік, з неї сплачені податки. Саме з цієї суми 1% за рішенням наглядової ради був направлений на премії.
"Щодо решти виграшу, заради якої ми зараз арештовуємо активи Газпрому в різних юрисдикціях, що так муляє росіян, що навіть їхній президент запропонував домовлятися, а Газпрому довелося скасувати випуск Євробондів, - то за це ніяких премій Нафтогаз не виплачував", - повідомили у прес-службі.
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