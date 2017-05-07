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"Мені є чим гордитись": Луценко не збирається йти у відставку

Луценко наголосив, що "це лише початок"
Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголосив, що не збирається йти у відставку.
"Мені є чим гордитись": Луценко не збирається йти у відставку Юрій Луценко. Фото: Соцемережі

"Я не маю наміру іти зі свої посади цієї осені, а тим більше очолювати партію. Я маю намір добитися результативності від Генеральної прокуратури України", – заявив він після засідання регламентного комітету Верховної Ради, який відмежувався від надання згоди на зняття депутатської недоторканності з депутата Андрія Лозового.

"На цей момент я маю, перепрошую за нескромність, чим гордитися. Справа по зраді Януковича, по повернутих 1,3 мільярда доларів – а попереду ще повернення "Одеського нафтопереробного заводу" і 1200 хабарників у судах… Усе це говорить про те, що прокуратура почала працювати. І це тільки початок… Я нікуди не йду", – наводить слова Луценка "Українська правда".  

Щодо подань Генпрокуратури на зняття недоторканності з шести народних депутатів, які почав розглядати регламентний комітет, генпрокурор сказав: "У цьому комплекті 6-х подань ми бачимо найбільш притаманні державним службовцям види кримінальних злочинів".

"Я відкидаю тези, що я дію для якогось піару, якоїсь кар'єри. Чесно кажучи, після того, щоб стати генеральним прокурором, я не бачу особливих кар'єрних злетів. Я хотів би просто, щоб на своїй посаді я зміг довести, що закон для всіх. У першу чергу, для високопосадовців", – заявив Луценко.

Нагадаємо, що регламентний комітет уже розглянув подання ГПУ на зняття недоторканності з Євгена Дейдея, Олеся Довгого та Андрія Лозового – і не знайшов достатніх підстав підтримати їх, тож рішення ухвалюватиме голова парламенту Андрій Парубій.

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05 07 2017 16:41
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