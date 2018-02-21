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Мені не відомо рішення Верховної Ради про припинення повноважень президента Януковича, - Порошенко

Президент наголосив, що обставини самоусунення Януковича має вивчити і встановити суд
Президент України Петро Порошенко заявив, що повноваження екс-президента України Віктора Януковича не були достроково припинені в лютому 2014 року, а покладені на тодішнього голови Верховної Ради Олександра Турчинова в зв'язку з самоусуненням Януковича.
Мені не відомо рішення Верховної Ради про припинення повноважень президента Януковича, - Порошенко Петро Порошенко. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Мені не відомо рішення Верховної Ради про припинення повноважень президента Януковича. Мені відомо, що в зв'язку з самоусуненням Януковича обов'язки президента були покладені на голову Верховної Ради (О.Турчинова - Ред)", - сказав Порошенко під час надання свідчень у режимі відеоконференції як свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича в Оболонському райсуді Києва, пише "Інтерфакс-Україна".

Глава держава зазначив, що таке рішення було ухвалено через відсутність зв'язку з Януковичем у той момент, відсутністю президента на робочому місці і "втратою управління країною".

При цьому Президент наголосив, що обставини самоусунення Януковича має вивчити і встановити суд.

"Я б не хотів трактувати Конституцію і надавати юридичні роз'яснення", - сказав Порошенко й додав, що йому не відомо про будь-які звернення до Конституційного Суду з цього питання.

Додамо, що Порошенко, надаючи свідчення у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, не погодився, що Росію визнано агресором лише в 2016 році.

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21 02 2018 15:37
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