Мені не відомо рішення Верховної Ради про припинення повноважень президента Януковича, - Порошенко
"Мені не відомо рішення Верховної Ради про припинення повноважень президента Януковича. Мені відомо, що в зв'язку з самоусуненням Януковича обов'язки президента були покладені на голову Верховної Ради (О.Турчинова - Ред)", - сказав Порошенко під час надання свідчень у режимі відеоконференції як свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича в Оболонському райсуді Києва, пише "Інтерфакс-Україна".
Глава держава зазначив, що таке рішення було ухвалено через відсутність зв'язку з Януковичем у той момент, відсутністю президента на робочому місці і "втратою управління країною".
При цьому Президент наголосив, що обставини самоусунення Януковича має вивчити і встановити суд.
"Я б не хотів трактувати Конституцію і надавати юридичні роз'яснення", - сказав Порошенко й додав, що йому не відомо про будь-які звернення до Конституційного Суду з цього питання.
Додамо, що Порошенко, надаючи свідчення у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, не погодився, що Росію визнано агресором лише в 2016 році.
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