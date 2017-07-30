Мені шкода експерта, який перевірятиме підпис Саакашвілі, – Ар'єв

Народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що йому шкода експерта-графолога, який перевірятиме підпис колишнього голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

"З інтернета люди позбирали варіанти підписів Саакашвілі. Всі різні! Шкода мені експерта-графолога", – написав Ар'єв на своїй сторінці у Facebook і додав відповідні зображення.



Фото: facebook.com/volodymyr.ariev



Фото: facebook.com/volodymyr.ariev



Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

Натомість сам Міхеіл Саакашвілі заявив, що в Україні підписується кирилицею і показав, який вигляд має його підпис.

"Ось так виглядає мій підпис – документ з офіційного архіву Президентської бібліотеки Саакашвілі в Тбілісі. Він на фасаді бібліотеки. Бібліотека – єдина будівля, яку я залишив після себе і формально пов'язана з моїм ім'ям, не крамниці, не вілли, а безкоштовна бібліотека", – зазначив він.



Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil



Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі стверджує, що в анкеті про отримання українського громадянства стоїть не його підпис і вимагає експертизи.