Менш як 30% каталонців підтримують незалежність від Іспанії
46% каталонців виступають за збереження автономії в складі Іспанії, однак з розширенням повноважень уряду.
19% опитаних воліють зберегти поточну ситуацію, - йдеться в результатах опитування Metroscopia для El Pais, яке було проведено минулого тижня до голосування в парламенті Каталонії щодо незалежності та активації 155 статті Конституції Іспанії.
За даними видання, оголошення виборів для нормалізації ситуації в Каталонії було підтримано більшістю каталонців перед тим, як прем'єр Іспанії Маріано Рахой обрав активацію статті 155 Конституції країни, яка призупиняє самоуправління в Каталонії.
Згідно із даними, 52% каталонців підтримали розпуск парламенту для проведення виборів, у порівнянні з 43%, які виступили проти цього.
Влада Іспанії позбавила Каталонію автономії і взяла на себе відповідальність за управління регіоном.
Нагадаємо, Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.
Раніше в цей же день парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.
У свою чергу Сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.
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