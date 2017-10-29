Менш як 30% каталонців підтримують незалежність від Іспанії

Незалежність Каталонії від Іспанії підтримують лише 29% респондентів, тоді як 46% каталонців виступають за розширення повноважень уряду автономії у складі Іспанії.

46% каталонців виступають за збереження автономії в складі Іспанії, однак з розширенням повноважень уряду.

19% опитаних воліють зберегти поточну ситуацію, - йдеться в результатах опитування Metroscopia для El Pais, яке було проведено минулого тижня до голосування в парламенті Каталонії щодо незалежності та активації 155 статті Конституції Іспанії.

За даними видання, оголошення виборів для нормалізації ситуації в Каталонії було підтримано більшістю каталонців перед тим, як прем'єр Іспанії Маріано Рахой обрав активацію статті 155 Конституції країни, яка призупиняє самоуправління в Каталонії.

Згідно із даними, 52% каталонців підтримали розпуск парламенту для проведення виборів, у порівнянні з 43%, які виступили проти цього.

Влада Іспанії позбавила Каталонію автономії і взяла на себе відповідальність за управління регіоном.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.