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Мер Анкари подав у відставку за вимогою Ердогана

Меліх Гечкек очолював столицю Туреччини з 1994 року
Міський голова турецької столиці Анкари Меліх Гекчек, представник правлячої в країні Партії справедливості і розвитку (ПСР) оголосив про відставку на вимогу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
Мер Анкари подав у відставку за вимогою Ердогана Фото: ap.org

Про це з посиланням на відповідну заяву повідомляє Cumhuriyet.

"Я йду у відставку з посади мера Анкари не тому, що я не досягнув успіху на цій посаді, втомився, або з якихось інших причин. Просто я виконую вимогу Реджепа Таїпа Ердогана", – наводить видання слова мера.

У вересні посаду мера Стамбула покинув Кадір Топбаш. Він пропрацював на цій посаді 13 років. Топбаш заявив, що продовжить політичну кар'єру в Партії справедливості і розвитку.

Нагадаємо, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган знову заявив, що Туреччина "не потребує ЄС", на тлі розбіжностей між двома сторонами та дипломатичної напруги між Анкарою й США.

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