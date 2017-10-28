ПОЛІТИКА НОВИНИМіський голова турецької столиці Анкари Меліх Гекчек, представник правлячої в країні Партії справедливості і розвитку (ПСР) оголосив про відставку на вимогу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мер Анкари подав у відставку за вимогою Ердогана
Меліх Гечкек очолював столицю Туреччини з 1994 року
Фото: ap.org
Про це з посиланням на відповідну заяву повідомляє Cumhuriyet.
"Я йду у відставку з посади мера Анкари не тому, що я не досягнув успіху на цій посаді, втомився, або з якихось інших причин. Просто я виконую вимогу Реджепа Таїпа Ердогана", – наводить видання слова мера.
У вересні посаду мера Стамбула покинув Кадір Топбаш. Він пропрацював на цій посаді 13 років. Топбаш заявив, що продовжить політичну кар'єру в Партії справедливості і розвитку.
Нагадаємо, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган знову заявив, що Туреччина "не потребує ЄС", на тлі розбіжностей між двома сторонами та дипломатичної напруги між Анкарою й США.
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