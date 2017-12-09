ПОЛІТИКА НОВИНИБургомістр міста Мускрон в Бельгії Альфред Гаден був знайдений убитим на цвинтарі неподалік від його будинку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мер бельгійського міста був знайдений з перерізаним горлом на кладовищі біля будинку
Чоловік, якого підозрюють у нападі на мера з ножем, був затриманий
Фото: Belga
Тіло глави міста виявила його дружина. Чоловік, якого підозрюють у нападі на мера з ножем, був затриманий, повідомляє газета Le Soir.
"Імовірно, йому перерізали горло, хоча ще має відбутися патологоанатомічна констатація. На цвинтарі перебував чоловік, який здався поліції. Він прямо заявив про себе як про вбивцю, у той час як жертві вже нічим не можна було допомогти", - розповів прокурор міста Крістіан Анрі.
Нагадаємо, що індійську журналістку Гаури Ланкеш застрелили на порозі її будинку в місті Бангалорі в штаті Карнатака.
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