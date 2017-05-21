Мер Білгород-Дністровського потрапила в ДТП
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на поінформоване джерело в міській раді.
За його словами, ДТП сталася в районі міста Біла Церква Київської області.
"Алла Федорівна отримала серйозні травми, і санітарною авіацією її доставили в одну зі столичних клінік", – сказало джерело.
У прес-службі Білгород-Дністровського міськради поки не коментують подію, хоча й не заперечують самого факту того, що сталося.
Гінак була обрана мером наприкінці жовтня 2015 року. Кандидат від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", вона набагато випередила найближчого конкурента – колишнього міністра екології Ігоря Шевченка.
Нагадаємо, мер міста Дергачі Харківської області Олександр Лисицький загинув під колесами вантажівки. 61-річний водій автомобіля "ГАЗ" з цистерною наїхав на нього, бо "не побачив".
В Україні найбільша смертність на дорогах серед усіх країн Європи.
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