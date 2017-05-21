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Мер Білгород-Дністровського потрапила в ДТП

ДТП сталася в районі міста Біла Церква
Мер міста Білгород-Дністровський Алла Гінак сьогодні, 21 травня, потрапила в ДТП. Її госпіталізували у важкому стані.
Мер Білгород-Дністровського потрапила в ДТП Фото: bilgorod-d.org.ua

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на поінформоване джерело в міській раді.

За його словами, ДТП сталася в районі міста Біла Церква Київської області.

"Алла Федорівна отримала серйозні травми, і санітарною авіацією її доставили в одну зі столичних клінік", – сказало джерело.

У прес-службі Білгород-Дністровського міськради поки не коментують подію, хоча й не заперечують самого факту того, що сталося.

Гінак була обрана мером наприкінці жовтня 2015 року. Кандидат від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", вона набагато випередила найближчого конкурента – колишнього міністра екології Ігоря Шевченка.

Нагадаємо, мер міста Дергачі Харківської області Олександр Лисицький загинув під колесами вантажівки. 61-річний водій автомобіля "ГАЗ" з цистерною наїхав на нього, бо "не побачив".

В Україні найбільша смертність на дорогах серед усіх країн Європи.

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21 05 2017 21:15
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