Мер Броварів Сапожко незаконно виписував собі премії

Відповідальність за такі правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачена частинами першою і другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні ухвалило рішення про направлення в суд 14 протоколів про адміністративні правопорушення за порушення вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, складених стосовно однієї посадової особи - Броварського міського голови Ігоря Сапожка.

Національне агентство встановило, що Ігор Сапожко, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, і усвідомлюючи існування приватного інтересу в реалізації своїх повноважень, не повідомив національному агентству про реальний конфлікт інтересів, підписавши розпорядження про встановлення надбавок до посадового окладу Броварського міського голови, повідомляє прес-служба НАЗК.

Відповідальність за такі правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачена частинами першою і другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, неповідомлення особою в установлених законом випадках і порядку про наявність у нього реального конфлікту інтересів тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за вчинення дій або прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів - накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Національне агентство відзначає, що складання протоколу та направлення його до суду не є свідченням вчинення особою адміністративного правопорушення, а підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, що державні аудитори за перші 3 місяці 2018 року виявили порушень та зловживань на 50 мільйонів гривень, а також попередили прийняття неефективних управлінських рішень, що могли завдати збитків на 71 мільйон гривень.