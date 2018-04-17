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Мер Броварів Сапожко незаконно виписував собі премії

Відповідальність за такі правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачена частинами першою і другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні ухвалило рішення про направлення в суд 14 протоколів про адміністративні правопорушення за порушення вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, складених стосовно однієї посадової особи - Броварського міського голови Ігоря Сапожка.
Мер Броварів Сапожко незаконно виписував собі премії Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Національне агентство встановило, що Ігор Сапожко, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, і усвідомлюючи існування приватного інтересу в реалізації своїх повноважень, не повідомив національному агентству про реальний конфлікт інтересів, підписавши розпорядження про встановлення надбавок до посадового окладу Броварського міського голови, повідомляє прес-служба НАЗК.

Відповідальність за такі правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачена частинами першою і другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, неповідомлення особою в установлених законом випадках і порядку про наявність у нього реального конфлікту інтересів тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за вчинення дій або прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів - накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Національне агентство відзначає, що складання протоколу та направлення його до суду не є свідченням вчинення особою адміністративного правопорушення, а підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, що державні аудитори за перші 3 місяці 2018 року виявили порушень та зловживань на 50 мільйонів гривень, а також попередили прийняття неефективних управлінських рішень, що могли завдати збитків на 71 мільйон гривень.

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17 04 2018 15:15
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