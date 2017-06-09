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Мер Чернігова назвав "хворими" та "не українцями" тих, у кого в сім'ї буде менше трьох дітей

Атрошенко пропонує залучати для нав'язування його ідей соцпрацівників і священиків
Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко виступив за лобіювання в суспільстві ідей, які осуджують громадян з "недостатньою" кількістю дітей.
Мер Чернігова назвав "хворими" та "не українцями" тих, у кого в сім Владислав Атрошенко. Фото: lenta-ua.net

Мер заявив про необхідність навіювання думки, особливо молодому поколінню, про те, що якщо у громадян менше трьох дітей, то це ненормально.

"Якщо брати патріотичну складову, щоб мінімум три дитини в сім'ї. Щоб дівчина і хлопець, вони виростали і знали, що якщо у них не буде трьох дітей, значить вони хворі, якісь не такі, вони взагалі не українці. Це дуже серйозне питання, воно чутливе, над цим потрібно працювати", - написав мер у Facebook.

При цьому нав'язувати подібні ідеї Атрошенко пропонує, залучаючи працівників бюджетної сфери і релігійних діячів.

"Я хочу знайти відповідні шляхи через суспільне визнання цієї проблеми, як важливої, і через релігійні установи і релігійних діячів міста. Через всі меншини, а у нас їх 23, там є керівники, які мають авторитет. Через вчителів, лікарів, яких-небудь людей, які мають авторитет для суспільства... Якщо ми патріоти, то патріотизм повинен бути виражений не тільки в словах і геополітичних відносинах", - заявив він.

При цьому в приклад мер навів республіку Білорусь.

Нагадаємо, 23 березня в Івано-Франківську відбувся "Марш за життя та сімейні цінності" та віче, на якому виступили священники і міський голова Руслан Марцінків, який  у своєму виступі розміркував, чи можуть геї бути патріотами.

 
 
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06 09 2017 15:54
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