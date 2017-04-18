Мер Чернівців просить Раду про позачергові вибори
Каспрук заявив, що в сесійній залі депутати займаються протистоянням та підкилимною боротьбою, а не роботою на користь міста та чернівчан, а тому потрібні перевибори, - повідомляє "Укрінформ" 18 квітня.
"Відповідне звернення щодо оголошення позачергових виборів Чернівецької міської ради спрямував до Верховної Ради України. Переконаний, що одночасно мають відбутися і вибори міського голови. Відповідальність за рік втрачених для міста можливостей, зневіру чернівчан, зраду заповіту наших славних попередників має бути спільною. Майте мужність та честь це визнати та піти на вибори!", – сказав Каспрук.
На думку міського голови, у такому протистоянні втрачається найцінніше – час, і Чернівці неймовірно швидко відстають від інших міст.
Міський голова звернув увагу на те, що вже понад рік Чернівецька міська рада працює без секретаря та із виконавчим комітетом, який не має повного складу. Постійно спостерігається блокування роботи виконавчих органів та комунальних підприємств.
За словами Каспрука, через неефективність роботи депутатів бюджетні кошти не розподіляються, дороги не ремонтуються, дитячі садки не будуються, а міські лікарні залишаються без необхідного медичного обладнання.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану