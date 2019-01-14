Мер Гданська помер після нападу невідомого з ножем Його оперували п’ять годин і підключали до апарату штучного дихання

Мер польського Гданська Павел Адамович помер після того, як напередодні на нього напав невідомий чоловік з ножем.

Фото: Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

Адамович помер у лікарні у понеділок, 14 січня, близько 14.30 за місцевим часом, інформує Warszawa wyborcza. Нагадаємо, 13 січня мера польського Гданська Павла Адамовича поранили ножем. Його у важкому стані відправили у лікарню. На Адамовича напав невідомий чоловік, який під час благодійного концерту вибіг на сцену та кілька разів вдарив ножем мера.

Фото: tvn24.pl

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