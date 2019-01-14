Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Мер Гданська помер після нападу невідомого з ножем

Його оперували п’ять годин і підключали до апарату штучного дихання
Мер польського Гданська Павел Адамович помер після того, як напередодні на нього напав невідомий чоловік з ножем.
Мер Гданська помер після нападу невідомого з ножем Фото: Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

Адамович помер у лікарні у понеділок, 14 січня, близько 14.30 за місцевим часом, інформує Warszawa wyborcza.

Нагадаємо, 13 січня мера польського Гданська Павла Адамовича поранили ножем. Його у важкому стані відправили у лікарню.

На Адамовича напав невідомий чоловік, який під час благодійного концерту вибіг на сцену та кілька разів вдарив ножем мера.


Фото: tvn24.pl

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 01 2019 16:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.