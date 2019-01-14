ПОЛІТИКА НОВИНИМер польського Гданська Павел Адамович помер після того, як напередодні на нього напав невідомий чоловік з ножем.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мер Гданська помер після нападу невідомого з ножем
Його оперували п’ять годин і підключали до апарату штучного дихання
Фото: Bartosz Bańka / Agencja Gazeta
Адамович помер у лікарні у понеділок, 14 січня, близько 14.30 за місцевим часом, інформує Warszawa wyborcza.
Нагадаємо, 13 січня мера польського Гданська Павла Адамовича поранили ножем. Його у важкому стані відправили у лікарню.
На Адамовича напав невідомий чоловік, який під час благодійного концерту вибіг на сцену та кілька разів вдарив ножем мера.
Фото: tvn24.pl
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14 01 2019 16:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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