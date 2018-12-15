Мер Генуї пообіцяв новий міст замість зруйнованого до наступного Різдва

Мер Генуї пообіцяв збудувати до Різдва 2019 року новий міст замість того, що зруйнувався у серпні і під уламками якого загинули 43 людини.

Мер Марко Буччі в суботу відкрив майданчик для знесення стовпів та частин прольоту, які залишився від мосту Моранді, кілька прольотів якого впали 14 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Буччі сказав, що знесення буде розпочато після остаточного затвердження, яке очікується в найближчі дні від прокурорів, які розслідують причини аварії.

Мер сказав, що демонтажні роботи мають завершити до 31 березня. Він відмовився сказати, яка будівельна компанія будуватиме головний автомобільний міст.

Нагадаємо, офіційно підтверджена загибель 35 людей. Ще 14 людей рятувальники дістали з-під завалів живими, п'ятеро із врятованих - у важкому стані. На момент аварії мосту на обваленій ділянці перебували близько 30 легкових автомобілів і три вантажівки. Деякі машини впали у річку, інші застрягли в зруйнованих конструкціях. Пошукова операція триває.

Серед причин катастрофи розглядають кілька: це і сильна злива, що підмила опори, і влучання блискавки в опору, і зношеність залізобетонних конструкцій.

Міністерство транспорту Італії подасть цивільний позов у суд проти Autostrade per l'italia - компанії-оператора мосту, заявив міністр транспорту Італії Даніло Тонінеллі.