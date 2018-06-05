Мер Харкова вимагає взяти під охорону пам'ятники і братські могили борців із фашизмом

У ніч на 6 травня у Харкові намагалися зруйнувати погруддя радянського маршала Георгія Жукова

Міський голова Харкова Геннадій Кернес вимагає взяти під цілодобову охорону всі пам'ятники, монументи і братські поховання тих, хто боровся з фашизмом.

Про це він заявив у неділю, 6 травня, після того, як уночі в Харкові звалили погруддя радянського маршала Георгія Жукова. Вранці погруддя встановили на місце.

"Сьогодні вночі "доморощені декомунізатори" знову спробували плюнути у пам'ять про своїх дідів і прадідів, які пройшли Другу світову війну, спробували зруйнувати бюст Жукова. Але ми цю спробу на нуль вже помножили – бюст відновлено", – повідомив міський голова Харкова.

"Зі свого боку я звернуся до керівництва місцевої поліції, щоб вони все-таки не дали можливості горе "патріотам" зіпсувати харків'янам День пам'яті і примирення і День перемоги, які наближаються. Я вимагаю взяти під цілодобову охорону всі пам'ятники, монументи, братські поховання тих, хто боровся з фашизмом", – заявив Кернес.

Пам'ятник Жукову занесений до реєстру монументального мистецтва і не підпадає під дію закону про декомунізацію.



Фото: gx.net.ua



Фото: gx.net.ua

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