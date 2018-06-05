Мер Харкова вимагає взяти під охорону пам'ятники і братські могили борців із фашизмом
Про це він заявив у неділю, 6 травня, після того, як уночі в Харкові звалили погруддя радянського маршала Георгія Жукова. Вранці погруддя встановили на місце.
"Сьогодні вночі "доморощені декомунізатори" знову спробували плюнути у пам'ять про своїх дідів і прадідів, які пройшли Другу світову війну, спробували зруйнувати бюст Жукова. Але ми цю спробу на нуль вже помножили – бюст відновлено", – повідомив міський голова Харкова.
"Зі свого боку я звернуся до керівництва місцевої поліції, щоб вони все-таки не дали можливості горе "патріотам" зіпсувати харків'янам День пам'яті і примирення і День перемоги, які наближаються. Я вимагаю взяти під цілодобову охорону всі пам'ятники, монументи, братські поховання тих, хто боровся з фашизмом", – заявив Кернес.
Пам'ятник Жукову занесений до реєстру монументального мистецтва і не підпадає під дію закону про декомунізацію.
Фото: gx.net.ua
Фото: gx.net.ua
Нагадаємо, в Тернополі спаплюжили пам'ятник жертвам Голокосту – чоловік кинув у нього палаючий предмет.
У Львові пошкодили Монумент Слави.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства