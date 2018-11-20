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Мер Херсона повідомив слідству прізвище людини, яку Гандзюк підозрювала у замовленні нападу

Миколаєнко також зазначив, що "жодного слова поганого від Катерини Гандзюк про Миколу Паламарчука (депутата БПП) не чув"
Міський голова Херсона Володимир Миколаєнко назвав слідству прізвище людини, яку його заступниця Катерина Гандзюк підозрювала у замовленні нападу на неї.
Мер Херсона повідомив слідству прізвище людини, яку Гандзюк підозрювала у замовленні нападу Фото: visti.ks.ua

"Я був у слідчого СБУ і поділився даними, які мені сказала Катерина. Я був у неї і спитав, хто це може бути? Вона спочатку сказала це "русня". А потім назвала мені конкретне прізвище, хто це може бути. Я поділився цими даними зі слідчим", - заявив Миколаєнко на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, повідомляє "Громадське".

Міськголова Херсона не озвучив прізвища на засіданні ТСК, але зазначив, що "жодного слова поганого від Катерини Гандзюк про Миколу Паламарчука (депутата БПП) не чув".

Колишній заступник Паламарчука Ігор Павловський затриманий у справі Гандзюк. Йому висунуто звинувачення за статтями про співучасть у вбивстві Гандзюк.

Як повідомлялося 6 листопада генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у справі Гандзюк стався витік інформації, що підірвав слідство.

Днем раніше організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що посередником між виконавцями злочину та замовником був раніше судимий Ігор Павловський, що має кличку "Собака".

6 листопада Верховна Рада вирішила створити тимчасову слідчу комісію з 18 народних депутатів.

За три місяці діяльності ТСК має перевірити хід розслідування правоохоронцями нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.

Вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, яку облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня.

Слідство підозрює в скоєнні нападу на активістку п’ятьох колишніх учасників АТО: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна і Микиту Грабчука. Торбін у підозрі фігурує як організатор замаху. Грабчука називають безпосереднім виконавцем нападу. Затримані не називають замовника нападу.

Четверо з п’яти підозрюваних у спробі вбити Гандзюк зізналися у скоєнні злочину, а Торбін не зізнається.

Провадження щодо замовників розслідує Служба безпеки, провадження щодо виконавців, яке фактично завершила Нацполіція, 5 листопада передали у Головне слідче управління СБУ.

Активіст ініціативи "Хто замовив Катерину Гандзюк?" Роман Сініцин заявив, що Луценко, Аваков і Грицак знають замовників Гандзюк.

 

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20 11 2018 16:33
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