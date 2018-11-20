Мер Херсона повідомив слідству прізвище людини, яку Гандзюк підозрювала у замовленні нападу

Миколаєнко також зазначив, що "жодного слова поганого від Катерини Гандзюк про Миколу Паламарчука (депутата БПП) не чув"

Міський голова Херсона Володимир Миколаєнко назвав слідству прізвище людини, яку його заступниця Катерина Гандзюк підозрювала у замовленні нападу на неї.

"Я був у слідчого СБУ і поділився даними, які мені сказала Катерина. Я був у неї і спитав, хто це може бути? Вона спочатку сказала це "русня". А потім назвала мені конкретне прізвище, хто це може бути. Я поділився цими даними зі слідчим", - заявив Миколаєнко на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, повідомляє "Громадське".

Міськголова Херсона не озвучив прізвища на засіданні ТСК, але зазначив, що "жодного слова поганого від Катерини Гандзюк про Миколу Паламарчука (депутата БПП) не чув".