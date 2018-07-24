Мер Ірпеня вирішив піти у відставку
"Я, Володимир Карплюк, прийняв рішення 2 серпня 2018 року скласти повноваження ірпінського міського голови, залишаючи після себе яскраві зміни та сильну команду, яка їх збереже і в подальшому розвиватиме регіон", – заявив мер у Facebook.
"Понад три роки тому жителі Ірпеня та Приірпіння обрали мене ірпінським міським головою. За цей час вдалося якісно змінити місто та регіон в цілому, показавши на загальнодержавний рівень, що зміни в Україні можливі", – зазначив Карплюк.
"Моїм бажанням було довести собі і людям, що країну можна змінити. Результат не залежить від однієї людини. Тому ми формували велику і ефективну команду сильних організаторів. Ця команда сьогодні здатна управляти містом і буде це робити й надалі", – заявив Карплюк.
"Своїм головним завданням зараз я бачу підтримку нашого регіону на загальнодержавному рівні. Моя наступна мета – участь у парламентській кампанії через висунення своєї кандидатури до Верховної Ради по округу, до якого входить Ірпінь та Приірпіння", – повідомив він.
Політик вважає, що всі населені пункти України мають відчути "зміни, які відчув Ірпінь".
"Тому зараз я повинен присвятити час своєму подальшому розвиткові як політика і активній роботі на окрузі. При цьому залишаю за собою політичну відповідальність за роботу нашої команди в Ірпінській міській раді та допомагатиму в розвитку міста і регіону", – заявив Карплюк.
Нагадаємо, Ірпінський міський голова Володимир Карплюк став відомим у 2015 році після того, як задекларував 67 квартир.
Також, мер Ірпеня став фігурантом нового земельного скандалу.
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