Мер Івано-Франківська доручив освятити Палац Потоцьких після виступу "Хамерман Знищує Віруси"

Учасники гурту виступали на сцені майже оголеними - прикритими були лише статеві органи музикантів

У четвер, 14 червня, у рамках фестивалю Porto Franko у Івано-Франківську відбувся концерт українського гурту "Хамерман Знищує Віруси".

Концерт відбувався у дворі Палацу Потоцьких та зібрав чимало глядачів.

Наступного дня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook обурився виступом музикантів та доручив освятити місце, де вони виступали.

"Після вчорашнього виступу в палаці Потоцького доручив В.Гайдару (керівник департаменту архітектури - ред.) освятити місце проведення заходів! Організатори, а це благодійний фонд Шевченка гарантували дотримання моральних норм і християнських цінностей! Ми звісно за проведення заходів, але не таких! Порадьте, як діяти в таких обставинах, зважаючи на звинуваченні в політичному переслідуванні організаторів???", - написав Марцінків.

"Хамерман Знищує Віруси" - епатажний український фрік-гурт заснований у 1996 році.

Нагадаємо, мер Івано-Франківська відомий своїми неоднозначними ініціативами та заявами. У грудні 2015 року після скандалу із закупівлею дітям цукерків російського виробництва Руслан Марцінків висловив намір ліквідувати управління освіти.

А у квітні цього року під час маршу за традиційні сімейні цінності Марцінків заявив, що гей не може бути патріотом.

19 жовтня минулого року в Івано-Франківську тодішній кандидат на посаду мера від "Свободи" Марцінків разом з кандидатом до міськради Олегом Капустяком взяли участь в освяченні ліфта. Така незвична форма проведення передвиборчої кампанії викликала шквал коментарів в соціальних мережах.

Однак вже 18 листопада, освячений ліфт припинив працювати.