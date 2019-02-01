Мер Лондона показав свою позицію щодо Brexit за допомогою феєрверків
Сам мер пояснив, що це - послання світу, яке показує, що британська столиця залишиться "відкритою" і після Brexit, повідомляє The Guardian.
"Я сподіваюся, що депутати парламенту та члени уряду побачать сьогодні феєрверки і подумають про те, в якій країні вони хочуть жити після Brexit", - додав він.
Садик Хан був противником виходу Великої Британії зі складу ЄС і зараз виступає за проведення повторного референдуму з цього питання.
Подібні настрої можуть бути популярні серед лондонців, але столиця рішуче проголосувала за перебування в ЄС, тому послання мера викликало осуд з боку більш войовничих прихильників виходу з ЄС.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що проведення другого референдуму щодо виходу країни зі складу ЄС завдасть "непоправної шкоди" політиці уряду.
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