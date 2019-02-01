Мер Лондона показав свою позицію щодо Brexit за допомогою феєрверків

Під час новорічних феєрверків колесо огляду "Лондонське Око" було підсвічено в кольори, що нагадують прапор Євросоюзу

Мер Лондона Садик Хан під час новорічних свят показав проєвропейське послання за допомогою феєрверків.

Сам мер пояснив, що це - послання світу, яке показує, що британська столиця залишиться "відкритою" і після Brexit, повідомляє The Guardian.

"Я сподіваюся, що депутати парламенту та члени уряду побачать сьогодні феєрверки і подумають про те, в якій країні вони хочуть жити після Brexit", - додав він.

Садик Хан був противником виходу Великої Британії зі складу ЄС і зараз виступає за проведення повторного референдуму з цього питання.

Подібні настрої можуть бути популярні серед лондонців, але столиця рішуче проголосувала за перебування в ЄС, тому послання мера викликало осуд з боку більш войовничих прихильників виходу з ЄС.