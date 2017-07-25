Мер міста у Франції з'їв щура через поразку ПСЖ від "Барселони", - ВІДЕО
Перший поєдинок між командами завершився розгромною поразкою каталонців 0:4 і мер на своїй сторінці у Facebook пообіцяв, що з'їсть щура, якщо "Барселона" зможе здійснити неймовірний камбек і пройти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє "Футбол 24".
Як відомо, "блаугранас" вдалось неймовірне і вони вирвали історичну перемогу 6:1 та вибили ПСЖ з турніру.
Мер дотримав слова і 23 липня вийшов у один з місцевих закладів, аби "поласувати" щуром. Він зазначив, що це на смак, як кріль. Додамо, що голова міста використав футболку ПСЖ як серветку. Користувачі соціальних мереж розповсюдили відео.
Нагадаємо, що в Лондоні на дитячому майданчику виявили здоровенного мертвого щура, вагою близько 11-ти кілограм.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа