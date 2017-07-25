Мер міста у Франції з'їв щура через поразку ПСЖ від "Барселони", - ВІДЕО

Мер сказав, що чотирилапий гризун на смак, як кріль

Мер французького міста Мон де Марсан Шарль Даю зробив необережну обіцянку перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Барселоною" й ПСЖ.

Перший поєдинок між командами завершився розгромною поразкою каталонців 0:4 і мер на своїй сторінці у Facebook пообіцяв, що з'їсть щура, якщо "Барселона" зможе здійснити неймовірний камбек і пройти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє "Футбол 24".

Як відомо, "блаугранас" вдалось неймовірне і вони вирвали історичну перемогу 6:1 та вибили ПСЖ з турніру.

Мер дотримав слова і 23 липня вийшов у один з місцевих закладів, аби "поласувати" щуром. Він зазначив, що це на смак, як кріль. Додамо, що голова міста використав футболку ПСЖ як серветку. Користувачі соціальних мереж розповсюдили відео.

Нагадаємо, що в Лондоні на дитячому майданчику виявили здоровенного мертвого щура, вагою близько 11-ти кілограм.