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Мер міста у Франції з'їв щура через поразку ПСЖ від "Барселони", - ВІДЕО

Мер сказав, що чотирилапий гризун на смак, як кріль
Мер французького міста Мон де Марсан Шарль Даю зробив необережну обіцянку перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Барселоною" й ПСЖ.
Мер міста у Франції з Шарль Даю. Фото: скріншот

Перший поєдинок між командами завершився розгромною поразкою каталонців 0:4 і мер на своїй сторінці у Facebook пообіцяв, що з'їсть щура, якщо "Барселона" зможе здійснити неймовірний камбек і пройти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє "Футбол 24".

Як відомо, "блаугранас" вдалось неймовірне і вони вирвали історичну перемогу 6:1 та вибили ПСЖ з турніру.

Мер дотримав слова і 23 липня вийшов у один з місцевих закладів, аби "поласувати" щуром. Він зазначив, що це на смак, як кріль. Додамо, що голова міста використав футболку ПСЖ як серветку. Користувачі соціальних мереж розповсюдили відео.

Нагадаємо, що в Лондоні на дитячому майданчику виявили здоровенного мертвого щура, вагою близько 11-ти кілограм.

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25 07 2017 13:58
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