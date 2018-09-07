Мер Одеси поскаржився до ЄСПЛ щодо порушення його права на свободу і недоторканність

У заяві містяться скарги на незаконне затримання Труханова правоохоронними органами 14 лютого в аеропорту Бориспіль

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду заяву міського голови Одеси Геннадія Труханова щодо порушення ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – "про право на свободу та особисту недоторканність" особи.

Про це розповіли в юридичній компанії, яка представляє інтереси Труханова.

Зокрема, в заяві містяться скарги щодо незаконного затримання Труханова правоохоронними органами 14 лютого 2018 року в аеропорту Бориспіль.

"Ми неодноразово говорили про негативні процесуальні наслідки незаконного затримання Геннадія Труханова та факт порушення правоохоронними органами національного законодавства та міжнародних зобов'язань. Відповідну скаргу було прийнято і Європейським судом з прав людини 6 червня 2018 року. Ми віримо, що подальший справедливий розгляд і рішення суду спонукає правоохоронні органи діяти лише в межах законних приписів та унеможливить незаконне затримання як негативну національну практику!", – заявив адвокат Труханова Олександр Лисак.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян".

14 лютого мера Одеси затримали у столичному аеропорту "Бориспіль". Також затримали заступника мера – Павла Вугельмана. Труханов і Вугельман здали свої закордонні паспорти. Солом'янський районний суд наклав арешт на майно мера Одеси.

1 червня антикорупційні органи завершили розслідування стосовно Труханова і чиновників міськради, яких підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету.

Солом'янський райсуд Києва дозволив Труханову виїжджати за кордон.