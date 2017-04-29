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Мер Одеси призупинив рішення міськради про перейменування вулиць

Питання внесуть на повторний розгляд сесії міської ради
Мер Одеси Геннадій Труханов призупинив дію рішення міськради про перейменування вулиць та інших географічних об'єктів.
Мер Одеси призупинив рішення міськради про перейменування вулиць Геннадій Труханов Фото: timer.od.ua

Відповідне розпорядження було підписано в суботу, повідомляє прес-служба Одеської міськради.

Це питання внесуть на повторний розгляд сесії міської ради після проведення процедури громадського обговорення відповідного проекту рішення.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", у прес-службі міськради пояснили, що ініціатива ухвалення резонансного рішення була пов'язана з тим, що підписане екс-головою Одеської обладміністрації Михаїлом Саакашвілі рішення містило ряд помилок.

Зокрема, деякі вулиці, назви яких були ним змінені, не підпадали під дію закону "Про декомунізацію" (вулиці Бєлінського, Гончарова), чотири вулиці взагалі не існували в Одесі, а частина згаданих у рішенні екс-голови ОДА вулиць вже була перейменована раніше в межах такого ж закону. Крім того, в розпорядженні дублювалися деякі назви топонімів.

Нагадаємо, 26 квітня Одеська міська рада скасувала декомунізацію низки вулиць, проведену колишнім губернатором Міхеілом Саакашвілі.

Прокуратура 27 квітня відкрила кримінальне провадження за фактом скасування Одеською міською радою рішення про декомунізацію низки вулиць.

28 квітня Приморський районний суд Одеси визнав незаконним і скасував рішення міськради про перейменування раніше декомунізованих губернатором Міхеілом Саакашвілі вулиць і провулків міста.

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29 04 2017 20:45
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