Мер Одеси Труханов понад місяць не з'являється на роботі
Мер поза межами міста з 26 грудня, коли почалася його чергова відпустка. Спочатку Труханов планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження в Афіни. З Греції він полетів у швейцарський Давос, де мав перебувати до 28 січня, - повідомляє "Думская".
Усе це може бути пов'язано з розслідуванням Національного антикорупційного бюро у "справі "Краяну".
Нагадаємо, йдеться про будівлю в складі цілісного майнового комплексу держпідприємства "Завод "Краян", який на початку 2016 року було продано за 4 млн грн, а у вересні того самого року його придбала мерія Одеси вже за 185 млн грн.
Цю справу детективи НАБУ почали розслідувати в листопаді 2016 року. У грудні 2016 року бюро ініціювало арешт рахунків ТОВ. У середині січня НАБУ повідомило про підозру депутатові Одеської облради Олегу Бабенку через спробу дати хабар 500 тис. доларів за зняття арешту з рахунків. Затримати депутата не вдалося, він утік.
У рамках розслідування афери НАБУ проводило обшуки в кабінеті мера Одеси Геннадія Труханова та у нього вдома.
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