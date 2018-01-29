Мер Одеси Труханов понад місяць не з'являється на роботі

Труханов узяв відпустку з 26 грудня, потім оформив два закордонні відрядження, після чого знову пішов у відпустку

Мер Одеси Геннадій Труханов узяв відпустку за власний рахунок до 4 лютого.

Мер поза межами міста з 26 грудня, коли почалася його чергова відпустка. Спочатку Труханов планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження в Афіни. З Греції він полетів у швейцарський Давос, де мав перебувати до 28 січня, - повідомляє "Думская".

Усе це може бути пов'язано з розслідуванням Національного антикорупційного бюро у "справі "Краяну".

Нагадаємо, йдеться про будівлю в складі цілісного майнового комплексу держпідприємства "Завод "Краян", який на початку 2016 року було продано за 4 млн грн, а у вересні того самого року його придбала мерія Одеси вже за 185 млн грн.

Цю справу детективи НАБУ почали розслідувати в листопаді 2016 року. У грудні 2016 року бюро ініціювало арешт рахунків ТОВ. У середині січня НАБУ повідомило про підозру депутатові Одеської облради Олегу Бабенку через спробу дати хабар 500 тис. доларів за зняття арешту з рахунків. Затримати депутата не вдалося, він утік.

У рамках розслідування афери НАБУ проводило обшуки в кабінеті мера Одеси Геннадія Труханова та у нього вдома.