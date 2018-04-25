Мер Одеси відреагував на розслідування британських журналістів

За словами Труханова, гучні звинувачення на його адресу з'являються протягом вже тривалого часу перед виборами і сесіями міськради

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що розслідування британських журналістів про наявність елітної нерухомості в Лондоні і зв'язки з кримінальним світом є "брехнею".

Про це він заявив 25 квітня під час брифінгу після сесії міської ради, передає Думська.

"Це все брехня. Безапеляційні заявиокремих журналістів. Грамотні люди розуміють, що це і для чого роблять", - заявив він.

За словами Труханова, гучні звинувачення на його адресу з'являються протягом вже тривалого часу перед виборами і сесіями міськради.

Одеський градоначальник також нагадав, що його і раніше звинувачували, приміром, в наявності громадянства РФ. За його словами, ця інформація не підтвердилася.

Нагадаємо, що журналісти BBC проаналізували документи з архіву Paradise Papers і дізналися, що одеський градоначальник Геннадій Труханов володіє британською нерухомістю через підконтрольну офшорну корпорацію Rubicon Group.

За інформацією журналістів, Труханов належав до злочинного угрупування з Одеси, члени якої заробляли гроші на нафтовій промисловості.