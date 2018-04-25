Мер Одеси відреагував на розслідування британських журналістів
Про це він заявив 25 квітня під час брифінгу після сесії міської ради, передає Думська.
"Це все брехня. Безапеляційні заявиокремих журналістів. Грамотні люди розуміють, що це і для чого роблять", - заявив він.
За словами Труханова, гучні звинувачення на його адресу з'являються протягом вже тривалого часу перед виборами і сесіями міськради.
Одеський градоначальник також нагадав, що його і раніше звинувачували, приміром, в наявності громадянства РФ. За його словами, ця інформація не підтвердилася.
Нагадаємо, що журналісти BBC проаналізували документи з архіву Paradise Papers і дізналися, що одеський градоначальник Геннадій Труханов володіє британською нерухомістю через підконтрольну офшорну корпорацію Rubicon Group.
За інформацією журналістів, Труханов належав до злочинного угрупування з Одеси, члени якої заробляли гроші на нафтовій промисловості.
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