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Мер Парижа закликала заборонити фестиваль темношкірих феміністок через дискримінацію "білих"

Організатори фестивалю вирішили створити велику зону лише для "чорношкірих жінок" та зону лише "для чорношкірих людей"
Мер Парижа Анн Ідальго закликає заборонити проведення фестивалю темношкірих феміністок у столиці Франції, куди заборонено приходити "білошкірим" людям.
Мер Парижа закликала заборонити фестиваль темношкірих феміністок через дискримінацію "білих" Анн Ідальго. Фото: Reuters

"Войовничий афро-феміністський" фестиваль або ж "Nyansapo Festival", як зазначено в його описі, має відбутися з 28 по 30 липня.

Організатори фестивалю вирішили створити велику зону лише для "чорношкірих жінок" та зону лише "для чорношкірих людей". Окрему частину простору буде відведено для усіх інших, повідомляє Le Figaro.

Мер Парижа у своєму Twitter рішуче засудила проведення такого заходу, заявивши, що залишає за собою право переслідувати організаторів заходу за законом про дискримінацію.

Антирасистська організація SOS Racisme підтримала мера, назвавши такий захід "помилкою, навіть огидним явищем, тому що "насолоджується" етнічним поділом, в той час як антирасизм - це рух, який прагне вийти за межі раси".

Міжнародна ліга проти расизму і антисемітизму заявила, що "Роза Паркс (американська громадська діячка за рівні права. - Ред.) перевернулася б у своїй могилі".

Нагадаємо, що понад сто дружин та подруг паризьких поліцейських влаштували демонстрацію на Єлисейських полях, протестуючи проти зростання насильства у Франції.

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29 05 2017 16:57
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