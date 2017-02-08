Мер Покровська може "сісти" на два роки за недостовірну декларацію

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до прокуратури Донецької області висновок щодо порушень при заповненні декларації мера Покровська Руслана Требушкіна.

"Національне агентство з питань запобігання корупції направило до прокуратури Донецької області обґрунтований висновок щодо корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення за результатами повної перевірки декларації міського голови міста Покровська (Красноармійська) Донецької області Требушкіна Руслана Валерійовича за 2015 рік", - повідомляє прес-служба НАЗК.

НАЗК встановило, що Требушкін навів недостовірні дані у своїй декларації, що перевищують 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

"Зокрема, встановлено, що суб’єкт декларування не відобразив у декларації деякі відомості щодо об’єктів нерухомості, транспортних засобів, цінних паперів, корпоративних прав, доходів, отриманих ним та членом його сім’ї, а також позичених третій особі коштів та отриману позику", - зазначає прес-служба.

Ці порушення загрожують меру Покровська позбавленням волі до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Або ж Требушкіну загрожують санкції у вигляді штрафу від 42,5 тис. до 51 тис. гривень або від 150 до 200 годин громадських робіт.

Нагадаємо, що поліція склала протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення на мера Глухова Сумської області Мішеля Терещенка.