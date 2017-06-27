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Мер російського міста брав хабарі фаршированими осетрами

Суд засудив чиновника до 4,5 років колонії суворого режиму
Колишній мер міста Копейськ у Челябінській області Росії В'ячеслав Істомін отримав 4,5 років колонії суворого режиму за хабарі.
Мер російського міста брав хабарі фаршированими осетрами Фото: znak.com

За версією слідства, чиновник за хабарі допомагав підприємцям укладати договори на обладнання шкільних їдалень і передавав у користування земельні ділянки. Він визнав провину і пішов на угоду зі слідством, інформує "Медуза".

Загальна сума грошей, які Істомін отримав за корупційні послуги, становить близько 2 млн рублів.

Як хабар слідство розцінило серед іншого і різні подарунки Істоміну, а також послуги з організації банкетів, пише Znak.com.

Також у справі фігурував фарширований осетер (один з підприємців щорічно дарував Істоміну рибу під Новий рік) і дороге вино.

Істомін керував Копейськом з 2011 року.

Нагадаємо, що Басманний суд Москви заарештував на два місяці звільненого 4 квітня главу Удмуртії (Росія) Олександра Соловйова за підозрою в отриманні хабара.

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27 06 2017 12:57
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