Мер російського міста брав хабарі фаршированими осетрами

Суд засудив чиновника до 4,5 років колонії суворого режиму

Колишній мер міста Копейськ у Челябінській області Росії В'ячеслав Істомін отримав 4,5 років колонії суворого режиму за хабарі.

За версією слідства, чиновник за хабарі допомагав підприємцям укладати договори на обладнання шкільних їдалень і передавав у користування земельні ділянки. Він визнав провину і пішов на угоду зі слідством, інформує "Медуза".

Загальна сума грошей, які Істомін отримав за корупційні послуги, становить близько 2 млн рублів.

Як хабар слідство розцінило серед іншого і різні подарунки Істоміну, а також послуги з організації банкетів, пише Znak.com.

Також у справі фігурував фарширований осетер (один з підприємців щорічно дарував Істоміну рибу під Новий рік) і дороге вино.

Істомін керував Копейськом з 2011 року.

Нагадаємо, що Басманний суд Москви заарештував на два місяці звільненого 4 квітня главу Удмуртії (Росія) Олександра Соловйова за підозрою в отриманні хабара.