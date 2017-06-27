Мер російського міста брав хабарі фаршированими осетрами
За версією слідства, чиновник за хабарі допомагав підприємцям укладати договори на обладнання шкільних їдалень і передавав у користування земельні ділянки. Він визнав провину і пішов на угоду зі слідством, інформує "Медуза".
Загальна сума грошей, які Істомін отримав за корупційні послуги, становить близько 2 млн рублів.
Як хабар слідство розцінило серед іншого і різні подарунки Істоміну, а також послуги з організації банкетів, пише Znak.com.
Також у справі фігурував фарширований осетер (один з підприємців щорічно дарував Істоміну рибу під Новий рік) і дороге вино.
Істомін керував Копейськом з 2011 року.
Нагадаємо, що Басманний суд Москви заарештував на два місяці звільненого 4 квітня главу Удмуртії (Росія) Олександра Соловйова за підозрою в отриманні хабара.
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