Мер Сміли каже, що його не пустили на засідання Кабміну

За словами Цибка, йому анулювали запрошення перед початком засідання уряду

Мер міста Сміла Черкаської області Олексій Цибко каже, що його не пустили на засідання Кабміну у середу.

За словами Цибка, йому анулювали запрошення перед початком засідання уряду.

"Ми не можемо допустити, щоб в 2018 році ціле 70-тисячне місто стало заручником у грошей, чи це борги чи не борги", - сказав він в ефірі телеканалу "Прямий".

"На сьогоднішній день це шантаж. Мене запросили на відкрите засідання Кабінету міністрів і коли побачили, що приїхала громада Сміли, коли почули мої радикальні виступи, мені анулювали пропуск і не пустили на засідання уряду", - розповів Цибко, додавши, що уряд "ховається від одного простого міського голови".

Мер заявив, що 86 мільйонів гривень "хочуть повісити на бюджет міста".

"В нас бюджет міста 218 мільйонів. Як ми можемо розрахуватися з цим, якщо це приватна компанія, яка керувала цим і їхні рахунки були на Кіпрі", - розповів Цибко, сказавши, що у справі за лічені дні можуть розібратися співробітники СБУ.

Він також додав, що за місце мера не тримається.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив мерам міст відстороненням від посад за зрив опалювального сезону.

Як відомо, з 12 листопада у місті Сміла Черкаської області запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Відповідне рішення ухвалила міськрада Сміли.

Зазначається, що навчальні заклади закриють на невизначений час. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству.