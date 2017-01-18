Мера Бучі Федорука залишили під домашнім арештом

Рішення залишатиметься в силі на строк досудового розслідування

Апеляційний суд залишив у силі раніше обраний меру Бучі Анатолію Федоруку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

"Апеляційний суд Києва залишив у силі раніше обраний меру міста Буча Київської області Анатолію Федоруку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк досудового розслідування", - написала прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, у листопаді минулого року Апеляційний суд Києва скасував відсторонення від посади мера міста Буча Київської області Анатолія Федорука.

Нагадаємо, що 21 липня Генеральна прокуратура України провела обшуки у міського голови міста Буча Київської області Анатолія Федорука. Згодом, в ході обшуку, було знайдено задокументовані докази земельних махінацій.

11 жовтня в Генеральній прокуратурі заявили, що повідомили про підозру міському голові Бучі Київської області, а також секретарю міськради.

За словами генпрокурора Луценка, міський голова Бучі Анатолій Федорук та мер Ірпеня Володимир Карплюк протягом шести років незаконно відводили у власність земельні ділянки своєму оточенню.