Мера Дрогобича закидали яйцями на сесії міськради
"Громадські активісти прийшли підтримати батьків учнів гімназії, які відстоюють право на поділ класів у цьому навчальному закладі. Саме ці активісти і почали закидати мера Дрогобича яйцями", - повідомляє Трускавецький вісник.
Відзначається, що дісталося і окремим депутатам, а представнику інформаційного відділу Зеновію Кваснію яйцем потрапили в око.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій під час сесії міськради.
За інформацією Трускавець online, на засіданні 31 січня дрогобицькі депутати розглядали питання про виділення додаткових коштів місцевій гімназії. Всього гімназії потрібно близько 400 тис. грн на рік. Депутати погодилися виділити повний обсяг коштів, яких вистачило б на півроку, і повернутися до цього питання влітку при перегляді міського бюджету. Однак активісти вимагали затвердити відразу всю суму. Після того, як депутати відмовилися це робити, одна з активісток почала кидати яйцями в мера і членів президії.
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